Újraindul az őrület? Megjelent a GameStop-rali vezére

Portfolio Investment Day 2024 Hasonló témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes.

Keith Gill korábban "DeepF------Value" néven vált ismertté a Redditen. Ő inspirálta azt a daytrader közösséget, amely 2020 és 2021 között jelentős mennyiségű pénzt fektetett be a GameStop részvényeibe és vételi opcióiba.

Ennek eredményeként a Melvin Capital fedezeti alap - amely jelentős short pozíciót tartott a GameStopban - súlyos veszteségeket szenvedett el. A helyzet pedig rövid idő alatt olyan súlyossá vált, hogy a Citadel és a Point72 fedezeti alapoknak közel 3 milliárd dolláros támogatást kellett nyújtaniuk. Ezt követően a GameStop körüli mánia arra késztetett több brókercéget is, hogy korlátozzák a túlságosan shortolt részvényekkel való kereskedést. Ezen cégek között volt a különösen az amerikai kisbefektetők körében népszerű Robinhood is, később azonban ezért a felhasználók egy csoportja beperelte a céget azért, mert korlátozták a Gamestop részvényeivel való kereskedést, ezt a pert végül tavaly augusztusban ejtették.

Emellett Gill ellen is indult egy csoportos per, amiért állítólag kezdőként adta ki magát annak ellenére, hogy engedéllyel rendelkező szakember volt. Az események sorozata több kongresszusi meghallgatást is eredményezett, amelyeken többek között a Robinhood, Melvin Capital és Citadel vezetői is részt vettek.

A Gamestop árfolyama eddig 61 százalékot emelkedett májusban, ma pedig 32 százalékos pluszban nyithat a papír annak ellenére, hogy a vállalat továbbra is komoly pénzügyi nehézségekkel küzd.

Címlapkép forrása: © 2021 SOPA Images via Getty Images