Megérkezett a Waberer's első negyedéves gyorsjelentése, amely szerint a vállalat rekordbevételt ért el az év első három hónapjában, azonban az eredményesség jelentősen visszaesett, miután a Nemzetközi Fuvarozás és Szállítmányozási szegmens veszteséges lett a negyedévben EBIT-szinten, míg a közel 90 százalékkal visszaeső adózott eredményre az euró/forint árfolyam változása és az alacsonyabb kamatbevételek nyomták rá a bélyegüket. A menedzsment közölte, hogy a negyedéves teljesítmény a várakozásoknak megfelelően alakult, így nem változtat éves előrejelzésén.

A főbb számok

Közzétette legfrissebb számait a Waberer's, A vállalat árbevétele az első negyedévben 11,3 százalékkal 196,7 millió euróra nőtt az előző év azonos időszakához képest, ezzel új negyedéves rekordot ért el a társaság.

Ezzel szemben azonban EBIT jelentősen visszaesett az első negyedévben, a tavalyi év azonos időszakához képest 24,1 százalékos csökkenést regisztrált a társaság. Ugyan a Szerződéses Logisztikai és Biztosítási szegmens is javuló teljesítményt tudott nyújtani, a Nemzetközi Fuvarozás és Szállítmányozás szegmens 2 millió eurós vesztesége jelentősen lerontotta az eredményt. Az EBIT eredmény csökkenése részben azzal magyarázható, hogy a Waberer’s legfontosabb piacai közül Németországban, Olaszországban és Magyarországon is csökkent az ipari termelés volumene az év első hónapjaiban. Emellett a kiskereskedelem is gyengén szerepelt nemzetközi és magyar szinten. Szintén hozzájárult az EBIT visszaeséséhez az útdíjak jelentős emelkedése több, a fuvarozás szempontjából releváns országban. A cégcsoport azonban az év második felében jelentős javulást vár a nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási szegmensben, ez pedig a cégcsoport eredményét is pozitívan befolyásolhatja.

A Waberer's negyedéves nettó eredménye 1,1 millió euró volt, mely 9,3 millió eurós, vagyis 89,5 százalékos csökkenésnek felel meg. Az adózott eredmény csökkenése részben az alacsonyabb EBIT következménye, részben a forint euróval szembeni gyengüléséből eredő nem realizált nem cash jellegű FX hatás következménye, mely 3,9 millió euró eredménycsökkenést eredményezett 2023 első negyedévéhez képest. Ezen kívül az eredmény csökkenés a magasabb látens adó, illetve a megvalósított beruházások és akvizíciók miatti alacsonyabb készpénzállományon elérhető alacsonyabb kamatbevétel következménye, mely 2 tétel együttesen 2,7 millió euró eredmény csökkenést eredményezett.

Szegmensek

Az első negyedév során a Szerződéses Logisztikai szegmens (RCL) árbevétele 16,9 százalékkal, 58,5 millió euróra, a Fuvarozási és Szállítmányozási szegmens (ITS) árbevétele 6,4 százalékkal, 118,4 millió euróra, míg a Biztosítási szegmens negyedéves árbevétele 21,4 százalékkal, 23 millió euróra nőtt év/év alapon számítva.

A Szerződéses Logisztikai szegmens árbevétel növekedése részben az áremelkedések hatásának, részben a tavaly év végén és 2024-es év elején indult új projektek hatásának köszönhető, ennek megfelelően érinti a fuvarozási, raktározási és gyártástámogató logisztikai tevékenységet is.

A Fuvarozási és Szállítmányozási Szegmens árbevétel növekedése az alacsonyabb üzleti kockázatot jelentő szállítmányozási – azaz alvállalkozók által végrehajtott – szolgáltatás bővülésének köszönhető, míg a saját flottás fuvarozási tevékenység bevétele nem változott. A negyedév során akvirált vasúti logisztikával foglalkozó PSP Csoport – a tőke konszolidációs módszertannak köszönhetően – nem jelenik meg a szegmens árbevételében.

A biztosítási szegmens árbevétele forintban számolva - mely az ügyfelekkel való elszámolás alapvető pénzneme – 21,3 százalékkal bővült, és döntően a szerződéses állomány növekedésének köszönhető.

A cégcsoport EBITDA-ja 2024 első negyedévében 22,1 millió eurót ért el, mely 1,5 millió eurós, azaz 6,4 százalékos csökkenésnek felel meg. A negyedéves EBITDA margin értéke 11,2 százalék volt. Az ITS szegmens 2,4 millió eurós EBITDA-csökkenését nem tudta ellensúlyozni a RCL és a Biztosítási szegmens növekedése.

Hasonló látszik EBIT szintjén is,

az RCL szegmens első negyedéves EBIT-je az elmúlt időszak sikeres ügyfélakvizícióinak köszönhetően 0,6 millió euró, vagyis 14,8 százalékos javulás eredményeképpen 4,6 millió eurót ért el, ami 7,8 százalékos EBIT marzsnak felel meg. Az alaptevékenység a stagnáló belföldi fogyasztói kereslet ellenére is meg tudta őrizni eredményességét. A szerb MD International akvizícióját a negyedév végén zárták le, a felvásárolt vállalat teljesítménye a következő negyedévtől jelenik majd meg a szegmens eredményeiben.

Az ITS szegmens EBIT teljesítménye -2 millió euró volt, mely 3,8 millió eurós év/év alapú gyengülést jelent. A Nemzetközi Fuvarozási és Szállítmányozási Szegmens (ITS) esetében 2024 első negyedévének elején zárta a vállalatcsoport a vasúti logisztikai PSP Csoport akvizícióját, a tulajdoni részesedés (51%) arányos EBIT bekonszolidálása 0,3 millió euróval javította a szegmens EBIT teljesítményét, így a felvásárolt társaság már két havi teljesítményével járult hozzá a szegmens eredményéhez. A szállítmányozási, azaz az alvállalkozók által végrehajtott szolgáltatás eredményessége enyhén javult, míg a saját flottás fuvarozási tevékenység a gyenge európai konjunktúra, illetve az év elején az útdíjak jelentős emelkedésének hatására alacsonyabb eredményességet ért el. Összességében a Waberer’s Csoport az ITS szegmens esetében az év második felétől vár jelentős eredményjavulást.

A Biztosítási szegmens EBIT-je az első negyedévben 0,5 millió euró bővülés következtében 5,9 millió eurót ért el 25,8 százalékos EBIT marzs mellett. Ez elsősorban a magas befektetési eredményeknek köszönhető, illetve a biztosítási ügyfélportfólió is 15 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben. A várakozások szerint ez még tovább bővülhet az elmúlt időszakban megkötött stratégiai értékesítési megállapodásoknak köszönhetően.

Mit mond a menedzsment?

Barna Zsolt, a Waberer's elnök-vezérigazgatója a 2024 első negyedéves teljesítmények kapcsán elmondta:

„A stratégiánk végrehajtása szempontjából jelentős negyedéven van túl a Waberer’s Csoport. A definiált növekedési irányokba illeszkedő akvizíciókat zártunk (PSP Csoport és MDI), újabb logisztikai központ fejlesztést kezdtünk meg Debrecenben és a célegyenesbe érkeztünk az Ecseren épülő raktárunk építése kapcsán. Reményeink szerint a megvásárolt társaságok, illetve az ecseri raktárlogisztikai operáció az év második felében már érdemben tudja támogatni a cégcsoport eredményességét. Ezzel párhuzamosan a tőkepiaci aktivitásunkat is igyekeztünk növelni. A menedzsment döntése alapján MRP programot indítottunk, így a cégcsoport felső- és középszintű vezetése közvetlenül is érdekeltté vált a részvény árfolyamának változásában, a közgyűlés jóváhagyása alapján az előző évihez képest 20 százalékkal magasabb, 120 forintos részvényenkénti osztalékot fizet a társaságunk, és immár 3 elemző (Concorde, Equilor, MBH) is követi a Waberer’s részvényt így nyújtva hiteles és független tájékoztatást a leendő és potenciális befektetőink részére.”

A cégcsoport továbbra is tartja magát a 2024-es év elején közzétett előrejelzéséhez.

Ennek értelmében a vállalat konszolidált árbevétele a 2023-ban elért 711 millió euróval szemben az idén – az újonnan akvirált cégek tulajdon arányos árbevételét is beleszámítva - megközelítheti a 800 millió eurót. Az EBIT pedig - a tavalyi évhez hasonlóan – meghaladhatja a 40 millió eurót.

A Waberer's árfolyama ma 0,2 százalékkal került feljebb, míg idén 7,8 százalékot emelkedett.

