Történelmi javaslat jött Amerikából, kilőttek a kannabiszrészvények

A javaslat, melyet először áprilisban mutattak be, a marihuánát az erősen függőséget okozó és orvosi használatra nem alkalmas első listáról a közepes vagy alacsony függőségi kockázatot jelentő harmadik listára helyezné át.

Az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) kimutatta, hogy bizonyos esetekben - mint krónikus fájdalom, étvágytalanság és hányinger kezelése - a marihuána használata tudományosan megalapozott lehet. Az FDA vizsgálata során nem találtak olyan biztonsági aggályokat, amelyek indokolnák a marihuána orvosi célú felhasználásának elutasítását.

A hírügynökség emlékeztet arra, hogy Joe Biden elnök, aki novemberben indul újra az elnökségért, ezzel a lépéssel teljesíti egy korábbi kampányígéretét, ami kiemelten fontos volt politikai támogatóinak baloldali szegmensében.

Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön egy X-en megjelent videóban kommentálta a fejleményt. Túl sok életet borítottak fel a marihuánával kapcsolatos kudarcos megközelítésünk miatt. Ennek érdekében az Igazságügyi Minisztérium megteszi az első lépést az átsorolás irányába - jelentette be az elnök.

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana.So today, the is taking the next step to reclassify marijuana from a Schedule I to a Schedule III drug under federal law.Here's what that means: @TheJusticeDept