Új csúcson a tőzsdék - Hova kell most tenni a pénzt?

A Portfolio Investment Day 2024 konferencia keretében a legforróbb hazai, régiós és nemzetközi részvénysztorikat, valamint a kriptobefektetéseket vizsgáltuk meg profi előadóinkkal, és azt is megtudtuk, hogy az igazán nagy cápák mibe tennék most a pénzüket.

Régiós terjeszkedés az autópiacon - Újabb duplázást tervez az AutoWallis 2028-ig

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója előadásában ismertette az AutoWallis elmúlt 5 évben elért növekedését, valamint a múlt héten bemutatott új, 2028-ig tartó stratégiáját. A stratégia szerint a vállalat 2023-hoz képest nemcsak az eladott autók számát, de az árbevételét is duplájára növelheti, míg a profit ennél is nagyobb arányban nőhet, egyrészt az évi 2-3 tervezett akvizíciónak, másrészt az organikus bővülésnek köszönhetően. A stratégiáról részletesen beszámoltunk az alábbi cikkeinkben.

A stratégia bemutatása ellenére az AutoWallis árfolyama nem mutatott érdemi reakciót - Ormosy Gábor szerint ezt egyrészt a magyar piac alacsony likviditása indokolja, másrészt az is szerepet játszik, hogy meg kell teremteni a bizalmat a piacokkal. A cégvezér szerint a befektetők még nem árazták be az AutoWallis növekedési sztoriját, amit a Concorde 218 forintos célára is alátámaszt (ma 151 forinton zárt a papír). Hozzátette, hogy a jövőbeli tranzakciók további részvényesi értéket fognak teremteni, ez pedig idővel az árfolyamban is tükröződhet.

Ormosy Gábor AutoWallis, vezérigazgató Ormosy Gábor 2019 óta a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis vezérigazgatója. Az AutoWallis Csoport a közép-kelet-európai régió 16 országában van jelen 24 márkát képviselve

Mik a legizgalmasabb befektetések a hazai és a nemzetközi részvénypiacokon?

A hazai, régiós és nemzetközi részvénypiacokon adódó befektetési lehetőségekről beszélgetett Botlik Balázs, az OTP Global Markets projektvezetője, Orosz Gergő, a HOLD Alapkezelő senior portfóliókezelője és Pintér András, az Apelso Capital Alapkezelő befektetési igazgatója.

A beszélgetés során a nemzetközi részvénypiacok tekintetében arról beszéltek a szakértők, hogy a mostanában látott amerikai tőzsdei rali meddig tarthat ki és mi alakíthatja az árfolyamokat.

Az új csúcs befektetői szempontból inkább hátszelet jelent, még ha ijesztő is

- hangsúlyozta Pintér András, hozzátéve, hogy most egy nagy bikapiacon vagyunk, a nagy bikát pedig nehéz ledöfni. 3-6 hónapos időtávon látható még a pozitív momentum, ezt követően jöhetnek majd a nehézségek a szakember szerint. A mostanában látott legaktuálisabb témák közül a mesterséges intelligenciával kapcsolatban elmondta, hogy a közeljövőben sok cég fog belekezdeni az AI-ba, sok pénz fog belemenni a sztoriba, azonban a konszolidációs és a szelektálási folyamatot a végső nyertesek is meg fogják szenvedni, szóval jelentős volatilitás várható a területen.

Orosz Gergő ennél jóval óvatosabb megközelítéssel élt: rámutatott, hogy az árazásnak nagyon fontos szerepe van a fundamentális fókuszú befektetéseknél, e tekintetben pedfg jelenleg rendkívül drágának tűnnek az amerikai piacok,

nem feltétlenül a mostani a megfelelő belépési pont.

A piacot azonban a jövőbeli gazdasági növekedés támogathatja, erre is érdemes odafigyelni - tette hozzá. A mesterséges intelligencia Orosz szerint is fontos sztori, de nem mindegy, hogy milyen árazás mellett vesz részt ebben a történetben egy befektető - bár megalapozottabbak az árazások a dotcom-lufinál látott állapotokhoz képest, de ha jön a gazdasági fejlődésnél egy megbicsaklás, az akár jelentős áresést hozhat a vonatkozó vállalatok részvényárfolyamánál, ezért fontos itt is az óvatosság.

Az európai részvénypiaccal kapcsolatban elhangzott, hogy

az USA-piachoz képset nagyjából 50 százalékkal alacsonyabb árazások vannak,

a közép-kelet-európai régióra ez még inkább igaz. 5-10 éves tekintetben ezért, azaz az értékelési diszkont miatt jobb alternatívát jelenthetnek a régiós piacok, mint az amerikaiak, még akkor is, ha a növekedési kilátások talán kedvezőtlenebbek.

Botlik Balázs megerősítette, hogy a közép-kelet-európai régiós vállalatok a historikus árazásaik alatt vannak, bár a kötvénykockázati felárak már közel visszatértek a korábbi szintekre, a részvénypiacok azonban ezt nem követték le, a szakember szerint

a lengyel, cseh, szlovák, román, szlovén, magyar és horvát vállalatok, szektorszinten pedig a pénzügyi szektor és a közmű-energia szektorok lehetnek izgalmasak.

Szóba került a beszélgetés során még az is, hogy miért lehet izgalmas befektetési terület a görög piac és a fogyasztásvezérelt iparágak.

A magyar piacon a strukturális nehézségekről (költségvetési helyzet, különadók) is volt szó, ezen felül konkrét részvényekről is beszéltek a szakemberek: szó esett arról, hogy miért lehet a hazai blue chipek közül a Magyar Telekomban a legnagyobb fantázia befektetési szempontból.

Botlik Balázs OTP Bank Global Markets Igazgatóság, OTP Global Markets projektvezető Okleveles közgazdászként végzett nemzetközi kapcsolatok szakon. Karrierjét az MKB Bank-nál kezdte 2006-ban. 2008-ban tőzsdei szakvizsgát szerzett és csatlakozott a bank Privát Banki Igazgatóságához.

Orosz Gergő HOLD Alapkezelő, senior portfóliókezelő Egyetemi diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi Befektetéselemző és Kockázatkezelő szakán szerezte 2007-ben. Ugyanezen évben csatlakozott a HOLD Alapkezelő elemzői-porfóliókezelői csapatához

Pintér András Apelso Capital Alapkezelő, befektetési igazgató Pintér András 2024 januárja óta az Apelso Capital Alapkezelő befektetési vezetője. Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy szakán szerezte, illetve tanult a Copenhagen Business School-on

Újra forró téma a kripto

A kriptopiac mostani felfutásának egyik legfontosabb oka az amerikai spot ETF-ek elfogadása, de emellett a 20 000 dollár körüli szintek jó belépési pontot jelentettek - véli Honti Roland, a Cryptofalka alapítója. Meglátása szerint a bitcoin árfolyamának emelkedése inkább a nagy szereplőkhez köthető, egyelőre a kisbefektetők körében még nincsen jelen az a fajta hype, ami az előző bikapiac során jelen volt. A szakember szerint az ETF-ek megjelenésével a piac érettebbé vált, és jóval magasabb volumenek mozdulnak meg, mint a korábbi években, és a nagy intézményi szereplők megjelenése is nagyban hozzájárul az érettséghez.

Mogyorósi Attila, CoinCash társalapítója és ügyvezetője ehhez kapcsolatban rámutatott, hogy a jellemzően a piaci ciklusok során a bitcoin indul el először, majd amikor megáll, akkor emelkedik az ethereum, amelyet a kisebb coinok követnek, eljutva a vállaltan cél nélküli mémcoinokig. A szakértő szerint azonban a mostani ciklusban ez a sorrend felborult, és a mémcoinokat kezdték el venni a bitcoin után.

Honti Roland azonban felhívta a figyelmet, hogy a kezdő befektetőknek érdemes konzervatívan állni a kriptopiachoz, mivel az altcoinokkal könnyen megégethetik magukat.

A kevesebb néha több

Honti Roland szerint izgalmas lehetőséget jelenthetnek a decentralizált tőzsdékhez kapcsolódó tokenek, valamint bitcoinra épülő layer 2-es hálózatok.

Mogyorósi Attila emellett arról beszélt, hogy a kriptopiacon narratívákat érdemes figyelni.

Ennek a ciklusnak a solana az ethereumja

- ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a solana blokkláncra épülő projektek coinjai izgalmasak lehetnek. A szakember emellett azzal érvelt, hogy az egyszerű, kézzel fogható narratívába beleillő coinokban lehet potenciál - szemben a bonyolult projektekhez -, mint a gaming, vagy ai coinok.

Honti Roland Cryptofalka, alapító Gépészmérnök, 2016-óta foglalkozik a bitcoin és a kriptovaluták világával. Magyarország első kripto kereskedő csoportjának, a Cryptofalkának az alapítója.

Mogyorósi Attila CoinCash, társalapító, vezérigazgató A 2017-ben indult, kriptovalutákkal foglalkozó, magyar fintech startup, a CoinCash társalapítója, valamint 2021 novemberétől a már a MrCoin márka tulajdonosa is.

Mik lesznek a kriptopiac rejtett sztárjai?

Kifejezetten gyakorlatias szögből beszélt a kriptopiacban rejlő lehetőségekől Krómer Bence, a Cryptofalka alapítója - a szakember elmondása szerint leginkább hosszabb távon figyeli a piacot és ciklusokban gondolkozik, ezek általában historikusan ismétlődnek a bitcoin felezésével, tehát 4 évente, legfőbb indikátornak pedig a bitcoin használja a kriptopiacon. Ha esik a bitcoin, akkor minden más jobban esik, míg ha emelkedik, akkor a többi kriptó is vélhetően elindul ezt követően, a bitcoin mutatja tehát a zöld utat a többi eszköznek, hangsúlyozza Krómer.

A jelenlegi környezetben nem tervezi a legnagyobb kripotoeszköznek az eladását, főleg a vonatkozó ETF körüli növekvő befektetői érdeklődés és keresletnövekedés miatt - különösen kedvező jövőképet fest, hogy már a felezés előtt eljött az új történelmi csúcs, mutat rá a Cryptofalka alapítója. A kisebb kriptoeszközök tekintetében pedig többek között kiemelte:

a Solana az alt piac csúcsterméke,

de a Ripple és az XRP is izgalmas projektek, ezeket alulértékeltnek tartja a mostani környezetben Krómer. A kockázatkezelésről és a volatilitás pszichés kezeléséről is beszélt a szakember, illetve arról is, hogy milyen gyakorisággal nyit vagy zár pozíciókat.

Krómer Bence Cryptofalka, alapító 2016 óta foglalkozik bitcoinnal és más kriptoeszközökkel, 2018 óta kizárólag tőzsdei kereskedésből él, ahol vegyíti a technikai és a fundamentális megközelítést.

Mibe fektetnek a nagyvadak?

Balogh Péter, az STRT Holding vezérigazgatója arról beszélt, hogy az idei év egyik nagy sztorija a szoftver, mint orvosi eszköz, emellett pedig a mesterséges intelligencia és a mezőgazdaság ötvözésében is jó lehetőségeket lát. Azonban felhívta rá a figyelmet, hogy az AI esetében a valós, felmutatható eredmények (akár költségcsökkentés, akár bevételnövelés) meg kell, hogy legyen. Balogh Péter emellett hozzátette, hogy hosszú távon azok a befeketések működnek, és fenntarthatók, ahol van értékteremtés.

Orbók Ilona, a BDO Magyarország tulajdonos-ügyvezetője elmondta, hogy befektetései során elsősorban a pénzügyi és a luxusipart részesíti előnyben – rátért a luxusipar válságálló jellegére, ami részben annak köszönhetően, hogy vagyonos magánszemélyek a fogyasztók. Hozzátette azonban, hogy a Cápák Között óta a befektetési spektruma kiszélesedett, azonban továbbra is fontos számára az értékteremtés, és az, hogy részt vegyen a vállalkozásban, mint befektető.

Waberer György, a Wáberer Medical Center tulajdonosa jelenleg elsősorban az egészségügyre és az oktatásra fókuszál befektetéseivel. Elmondta, hogy a Wáberer Medical Centerrel hosszú távú programokat terveznek bonyolítani.

Azon fogunk dolgozni, hogy az egészségügy ne legyen luxus.

- mondta Wáberer György. Hozzátette, hogy ezt a biztosítási rendszeren keresztül akarja eléreni.

Reagált arra a kérdésre is, hogy az egészségügyben a szabályozó oldali változások kockázati faktort jelenthetnek a szektorban történő befektetésekre – szerinte az egészségügyet illetően a szabályozó oldalon csak lazítani lehet.

Balogh Péter STRT Holding, vezérigazgató Balogh Péter szoftveres vállalkozó, programozó, stratéga, dreamer és technológus. Az NNG alapítója, és vezérigazgatója volt 2015 nyaráig.

Orbók Ilona BDO Magyarország, tulajdonos-ügyvezető Orbók Ilona a BDO Magyarország cégcsoport egyik tulajdonos-ügyvezetője. A globális adóstruktúrák kialakításának nemzetközi szakértője, luxusipari elemző, befektető.

Waberer György Wáberer Medical Center, tulajdonos Waberer György nagyvállalkozó, a Waberer's International, Európa egyik legnagyobb közúti fuvarozó vállalatának alapítója, korábbi társtulajdonosa.

