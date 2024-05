Holnaptól letöltheted a kormány új mobilappját, Magyarország digitális útra lép

Holnaptól letölthető, május 21-től használható először a kormány új mobilappja, amellyel az állami és egyes piaci szolgáltatások digitális elérését támogatják. A DÁP mobilalkalmazást a Digitális Állampolgárság Program keretében fejlesztik. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio június 11-ei Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!