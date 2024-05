Lantos Csaba: a kínaiak a nukleáris kutatás-fejlesztésben, és egy új erőmű helyszínében is segítenek

A múlt heti kínai elnöki látogatás nyomán aláírt megállapodások egyike azt tartalmazza, hogy kínai mérnökök bevonásával keresi Magyarország a megfelelő helyszínt egy új szivattyús tározós erőműhöz, emellett nukleáris kutatás-fejlesztési, képzési együttműködéseket is kötöttek – jelezte a hirado.hu -nak adott interjúban Lantos Csaba. Az energiaügyi miniszter elárulta, hogy az új otthonfelújítási támogatási programnak május végén indul el a saját honlapja, és júniustól lehet majd igényelni a forrást az MFB Pontok hálózatában. Az interjúban szóba került az MVM rekordnyeresége is, és a miniszter méltatta a cégcsoport vezérigazgatóját is.