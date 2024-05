Hamarosan mesterséges intelligencia írhatja a cikkeket Magyarországon

Magyarországon is versenyhátrányba kerülnek azok a munkavállalók, akik nem képesek alkalmazni a mesterséges intelligenciát (MI), és azon médiavállalatok, amelyek nem integrálják az új technológiákat a munkafolyamataikba - derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss tanulmányából. Közölték, a magyarok inkább pozitívan gondolnak az MI-megoldásokra. A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!