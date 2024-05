Megszűnnek a régi áramügyintézési felületek, érdemes regisztrálni az MVM csatornáin

A régi ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfeleknek érdemes mielőbb regisztrálni az MVM online ügyfélszolgálatán és az MVM Next applikációban, mert a régi áramügyintézési és számla kifizetési felületek rövidesen megszűnnek – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az MVM és egy külön tájékoztatási felületet is nyitott. Ezzel párhuzamosan Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója is interjút adott ma, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a cégcsoport vált az egyetlen egyetemes áramszolgáltatóvá az egész országban, a részletekről itt írtunk külön

Az MVM közleménye azt emeli ki, hogy mostantól az MVM minden lakossági ügyfele ugyanazon az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next applikációban intézheti gáz- és áramügyeit, ideértve azokat is, akik 2021 szeptembere előtt az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelei voltak. Emiatt felhívják a figyelmüket, hogy érdemes mielőbb regisztrálniuk, mert a régi áramügyintézési felületek, így az ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfeleket kiszolgáló, kizárólag áramügyintézésre alkalmas online felület és az MVM Next EnergiApp hamarosan megszűnik hamarosan megszűnnek.

Hangsúlyozzák: nincs külön teendőjük azoknak, akik földgázügyeiket jelenleg is online vagy okostelefonon intézik – őket innentől a már jól ismert felület automatikusan fogadja áramügyintézésre is. Külön regisztrálniuk nem kell, a szokásos belépést követően, amennyiben áram- és földgáz-szerződéseikben megadott adataik megegyeznek, automatikusan hozzáférhetnek áramos felhasználóhelyeikhez is.

A korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelek azonban, akik mostanáig csak az áramügyintézéshez rendelkeztek online regisztrációval, hamarosan már csak az MVM Next gáz-és áramügyintézésre is alkalmas, kibővült online ügyfélszolgálatán, illetve az MVM Next applikációban tudják számláikat online elérni és kifizetni. A társaság ezért felhívja érintett ügyfelei figyelmét, hogy amennyiben továbbra is digitálisan szeretnék intézni energiaügyeiket, regisztráljanak mielőbb a megújult ügyfélszolgálatra.

Azt javasolják, hogy az új funkciók miatt azoknak is érdemes regisztrálniuk, akik eddig nem online fizették a számláikat. Mostantól például nem csak szerződött ügyfélként, azaz a lakás tulajdonosaként, de akár megbízott fizetőként is elérhető a számlák megtekintése és azok befizetése, így a felhasználók bérlőként, vagy családtagjuk helyett is intézhetik az energiaügyeket. A rövid regisztrációhoz mindössze utolsó villanyszámlájukra lesz szükség – derül ki a közleményből.

Címlapkép forrása: Portfolio