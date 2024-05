Nagy változások vannak az MVM áram- és gázszámláinál, kéthetes korlátozás jön az ügyintézésben

Az MVM Csoport vezérigazgatója több fontos számlázási változtatást is kiemelt, így például azt, hogy miután az ELMŰ-ÉMÁSZ, illetve az E.On Áramszolgáltató (dunántúli fogyasztók) és az OPUS Titász (tiszántúli fogyasztók) ügyfeleinek átvétele után már az egész országban egyedüli egyetemes áramszolgáltatóvá válik az MVM, így minden ügyfél ugyanazon online ügyfélszolgálaton és alkalmazáson keresztül intézheti gáz- és áramügyeit.

A vállalati tranzakciók az ügyfelek számára is kézzelfogható változást jelentenek, elsősorban a diktálás tekintetében. Idéntől ugyanis a havi mérőállások diktálását már nem az elosztók felé kell bejelenteni, hanem az egyetemes szolgáltató, azaz az MVM Next felé.

Ennek kapcsán Mátrai kiemelte: "Az egyik legnagyobb áttörés az elmúlt időszakban az MVM részéről az, hogy minden ügyfél ugyanazon online ügyfélszolgálaton és alkalmazáson keresztül intézheti gáz- és áramügyeit, beleértve azokat is, akik korábban az ELMŰ–ÉMÁSZ ügyfelei voltak. Az online ügyintézés lehetővé teszi, hogy akár a szülők vagy nagyszülők számláit is kezeljék megbízott fizetőként. Ez a fejlesztés kényelmes és egyszerű az ügyfelek számára, mert a gáz- és villany-energiaszámlákat egyetlen platformon kezeli" – összegezte Mátrai Károly. Ez látszik az MVM Next frissített applikációján is, amelyben a gáz mellé az áramszámla menüpont is bekerült például a központi régióbeli fogyasztók számára az elmúlt időszakban.

Az ügyfélszolgálatok és az ügyintézés változása szóba került Lantos Csaba energiaügyi miniszter múlt heti interjújában is, amelyben egyúttal méltatta az MVM vezetőjét is. A miniszter kijelentette: "Az új menedzsment érdeme az ügyfélközpontú szemlélet megerősítése, a személyes ügyfélszolgálati irodák felújítása mellett az elektronikus ügyintézésben is sokat léptek előre."

Az országosan egységessé váló egyetemes árampiaci szolgáltatás, és az egységessé váló számlázási rendszer mögött fontos informatikai fejlesztések zajlanak, és az informatikai átállás miatt az ügyintézés június végétől előreláthatólag két hétig nem lesz teljes körű, erről minden ügyfél részletes tájékoztató levelet kap. Mátrai úgy fogalmazott: "Azon dolgozunk, hogy a beolvadás utáni átállás zökkenőmentesen megtörténhessen, és mind a régi, mind az új ügyfeleinket magas szinten ki tudjuk szolgálni."

Az MVM Csoport május elején azt jelezte a közleményében, hogy az informatikai átállás miatt az áramügyintézés 2024. június 28-ától előreláthatólag két hétig nem lesz elérhető, az előrefizetős mérőkhöz feltöltőkód vásárlására nem lesz lehetőség.

Mátrai a számlázási rendszer folyamatos fejlesztései kapcsán azt is kiemelte: "Ennek legújabb eleme egy részletes számlamagyarázat, ami nemrég vált elérhetővé az elektronikus számlás földgázügyfeleink részére. Az MVM ezzel is segíteni szeretné a számlák minél könnyebb értelmezését, átláthatóbbá tenni a számla részleteit méghozzá nemcsak tartalmi elemekkel, hanem vizuálisan is." Ez azt jelenti, hogy például könnyen átlátható grafikon szemlélteti a kedvezményes mennyiséget az adott számlában, megmutatja a fizetendő összeg összetételét, illetve többek között az éves leolvasás, a diktálási időszak, vagy éppen az utolsó diktálás időpontját.

Az is fontos, hogy miután áprilistól változott a gázszámlát átalányban fizetőknél az elszámolás, ami mintegy 90 ezer ügyfelet érint kedvezően (az évente járó kedvezményes gázmennyiséget naparányosítással figyelembe veszik, és csak az efeletti fogyasztást kell a megemelt áron fizetni), most a havi diktálósoknál várható változás. Ezt úgy fogalmazta meg Mátrai Károly, hogy "dolgozunk egy olyan megoldás bevezetésén, amely a diktálós ügyfeleknek is könnyebben követhetővé teszi majd a számlák értelmezését".

Címlapkép forrása: Portfolio