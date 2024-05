Kiszivárgott: robbanásveszélyes lehet az egyik Boeing típus a hatóság szerint, javításokra lehet szükség

Az év elején az FAA új légialkalmassági irányelvet javasolt a Boeing repülőgépek egy lehetséges hibájának kezelésére a lap információi szerint. A probléma a 777-es típusú gépek elektromos hibájával kapcsolatos, amely kigyulladást és robbanást okozhat az üzemanyagtartályokban. Ez a hiba további közel 300 Boeing repülőgépet érint, beleértve a United és az American Airlines által használtakat is. Az FAA márciusban jelentette be a problémát és választ kért május 9-ig, de nem világos, hogy a vállalat válaszolt-e már.

A Boeing szerint az FAA értesítése egy szokásos szabályozási folyamat része, ami nem jelent azonnali biztonsági kockázatot. A cég kiemelte, hogy a 777-es flotta több mint 3,9 milliárd utast szállított biztonságosan közel 30 éve. Az FAA figyelmeztetése csak egy a sok közül, amit a vállalat kapott különböző biztonsági aggályok miatt.

Az FAA javaslata az elektrosztatikus kisülés veszélyére figyelmeztetett, ami gyújtóforrást eredményezhet az üzemanyagtartályokban. A javasolt megoldás új elektromos kötéseket és földeléseket tartalmazott. A javítások költsége kevesebb mint 698 000 dollár lenne minden sérülékeny Boeing 777-es repülőgépre vonatkozóan.

Az FAA ezen felül felhívta a figyelmet arra is, hogy korábbi esetekben is előfordultak hasonló problémák más típusú gépeknél is. Az ügynökség javaslatott tett egy új irányelvre, mivel úgy vélték, hogy ezek a problémák más gépeken is előfordulhatnak.

Egy informátor szenátusi vallomása szerint nincs megfelelő biztonsági kultúra a Boeingnél. Sam Salehpour azt állította, hogy megtorlásból helyezték át a 777-es programhoz, miután felvetette több komolyabb kockázattal kapcsolatos aggályait.

A Boeing repülőgépei több incidenssel is szembesültek az elmúlt időszakban. Ezek mellett egy Singapore Airlines járat turbulencia miatti tragédiája is aggodalomra ad okot, bár ez nem áll közvetlen összefüggésben a légialkalmassági irányelvekkel.

Az Alaska Airlines bejelentette, hogy 160 millió dollár kártérítést kapott a Boeingtől egy ajtódugó-probléma miatt. Ezzel párhuzamosan folyamatban van egy vizsgálat is a Boeing biztonsági gyakorlatáról tett nyilatkozataival kapcsolatban.

Végül az igazságügyi minisztérium eldönti, hogy vádat emel-e a Boeing ellen több mint öt évvel ezelőtt történt halálos balesetek után.

Címlapkép forrása: © Copyright 2018 The Boeing Company - All Rights Reserved