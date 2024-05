Küszöbön az újabb világjárvány? Kilőttek a vakcinagyártók!

Az elmúlt hetekben folyamatosan növekszik az aggodalom a madárinfluenzával kapcsolatban, Amerikában pedig rövid időn belül már másodszor mutatták ki embernél a fertőzést. A szarvasmarhákban és a tejben megjelenő madárinfluenza terjedésével egyre nagyobb a vírus emberre való átugrásának kockázata, éppen ezért több vakcinagyártóval is egyeztetéseket folytatnak a hatóságok a lehetséges védőoltásokkal kapcsolatban. A beérkező hírek a napokban a befektetők fantáziáját is megmozgatták, a vakcinagyártó cégek részvényei pedig egymás után lőttek ki a tőzsdéken. Ennek apropóján megnéztük, hogy mit érdemes most tudni a betegségről, valamint a favoritnak számító vakcinagyártókról. Egyszerű spekulációról van szó, vagy valóban nagy rali kezdődhet?