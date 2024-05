Nem sikerült jól az év a Zwacknak

Hiába a növekvő bevételek, üzemi és adózott eredmény terén is két számjegyű visszaesésről számolt be a Zwack a március 31-én zárult üzleti évre vonatkozóan. A befektetők nagyobb figyelmet szentelnek most az osztaléknak: a vállalat csökkentette az osztalékot az előző évhez képest, ugyanis a tavalyi 1700 forint után idén 1400 forint osztalék kifizetését javasolja a júniusra időzített közgyűlésnek.