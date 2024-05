Nagy dobásra készül az Amazon Európában

Az Amazon informatikai egysége, az AWS tárgyalásokat folytat Olaszországgal arról, hogy több milliárd eurót fektessen be adatközpont-üzletágának bővítésébe a mediterrán országban, tovább növelné ugyanis felhőszolgáltatásait Európában - közölte a Reutersszel négy forrás is.

A források egyike szerint az Amazon Web Service (AWS) fontolgatja jelenlegi milánói telephelyének bővítését vagy egy új építését, ugyanakkor ezt egyelőre sem a világcég, sem az illetékes olasz minisztérium nem erősítette meg.

Az AWS 2020-ban indította el első felhőrégióját Olaszországban annak a tervnek a részeként, amelyben 2029-ig 2 milliárd eurót fektetne be. Jelenleg a Ferrari luxusautógyártó és az Assicurazioni Generali biztosító is az az AWS ügyfelei között van az országban, és a távközlési ügyfeleknek nyújtott felhőszolgáltatásokhoz is infrastruktúrát épít. Ennek keretében a hónap elején szerezte meg első ügyfelét, amikor a Telefonica Deutschland bejelentette, hogy 1 millió ügyfelét az AWS-felhőre kívánja átállítani.

Az AWS a közelmúltban mutatta be 15,7 milliárd eurós adatközpont-beruházását Spanyolország Aragónia régiójában, Németországban pedig 7,8 milliárd eurós beruházást tervez 2040-ig. Az új olaszországi beruházása is milliárdos nagyságrendű lenne, de nem biztos, hogy eléri a spanyolországi tervek nagyságrendjét.

A riválisok sem tétlenek eközben: az Alphabet, amely 2020-ban mérföldkőnek számító megállapodást kötött a legnagyobb olasz bank, az Intesa Sanpaolo felhőszolgáltatásainak nyújtására, 1 milliárd eurót fektetett be az utóbbi években Olaszországban annak a két felhőrégiónak a létrehozására, amelyre az Intesa is támaszkodik. A Microsoft egy évvel ezelőtt közölte, hogy egy 2020-ban bejelentett 1,5 milliárd dolláros beruházási terv részeként elindítja első felhőrégióját Olaszországban.

