Soha nem látott szinten a magyar tőzsde

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy meddig erősödhet még a forint azután, hogy az áprilisi 400 közeli szintekről nagyon látványosan vissza tudott erősödni a magyar fizetőeszköz. Jelenleg egy nagyon fontos szinten áll az euró-forint jegyzése. A héten pedig több fontos adat is érkezik, ráadásul pénteken a Moody's is ítéletet mond Magyarországról, ami szintén hozhat még nagyobb mozgásokat. Éppen ezért megnéztük, hogy mi jöhet most a forint piacán.