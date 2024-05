Tovább erősítik a török turizmust: új szolgáltatás a magyar utazók számára

Magyarországról is elérhető a Turkish Airlines új szolgáltatása: a Budapestről ill. Budapestre isztambuli átszállással repülő utasok ingyenes, ún. stopover-szállást kapnak Isztambulban.

A társaság szerdai sajtótájékoztatóján C. Gülşen Karanis Ekşioğlu, Törökország budapesti nagykövete emlékeztetett arra, hogy a Turkish Airlines flottája 300 városba repül világszerte, ezzel a világ legnagyobb légitársaságai közé tartozik.

Törökországban kiemelt cél a turizmus folyamatos fejlesztése: az ország Az Egyesült Államok, Franciaország és Spanyolország után a világ 4. legnagyobb turisztikai desztinációja. Az ágazat népszerűségét jól mutatja, hogy csak Isztambul 5 millió turistát fogadott az idei év első 4 hónapjában.

Stopover-szállás Isztambulban

A sajtótájékoztatón elhangzott: az idei évtől a Turkish Airlines a Budapestről induló vagy Budapestre érkező utasok számára is elérhetővé tette ún. stopover-szolgáltatását. Ennek lényege, hogy azok az utasok, akik Isztambulon keresztül repülnek, és ott megállót tartanak, díjmentes szállást kapnak. A cél, hogy az isztambuli és törökországi turisztikai lehetőségeket bemutassák a magyar utazóknak.

Az Economy osztályon utazók számára 1 éjszaka érhető el, 4 csillagos szállodában, míg a Business osztályon utazók számára 2 éjszakát ajánlanak fel, 5 csillagos szállodákban – mindkét kategóriánál jellemzően belvárosi hotelek elérhetők, a szabad kapacitás függvényében. Minimum 20 óra átszállási idő szükséges ahhoz, hogy stopover-szolgáltatásban részesülhessen az utas: ilyen foglalásnál automatikusan felajánlja ezt a rendszer.

A szolgáltatás vagy az odaúton vagy a visszaúton érvényes, és round tripként is igénybe lehet venni, például egy Budapest – Isztambul - New York – Budapest útvonalnál. Nem vehető igénybe ugyanakkor menetrend-váltásnál vagy késénél. A szolgáltatást például a dél-amerikai desztinációknál lehet kihasználni, ahová ritkábban járnak a gépek.

A légitársaság naponta 3 géppel repül Törökországba Budapestről, így számos tengerentúli, ázsiai csatlakozás rövid átszállási idővel elérhető. A társaság az idei évben nagyobb hangsúlyt fektet amerikai járataira: Kanadába például hetente többször is repülnek, a desztinációk között megtalálható Montreal, Toronto és Vancouver is. Dél-Amerika és a Távol-Kelet is egyre fontosabb piacot jelent: Brazília vagy Vietnam is népszerű az idei évben.

