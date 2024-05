Ez nagyon csúnya, földbe döngölik a világ egyik legnagyobb vállalatának részvényeit

A Salesforce árfolyama több mint 20 százalékot zuhant, miután a vállalat a várakozásoktól elmaradó első negyedéves bevételi számokat és előrejelzést közölt. Az elmúlt 20 évben sosem esett ekkorát a Salesforce árfolyama - számolt be a CNBC

Az egyik vezető felhőalapú szoftvergyártó vállalatnak számító Salesforce árfolyama több mint 20 százalékot zuhant a mai kereskedésben, ami az elmúlt majdnem két évtizedben legnagyobb napi esését jelenti a papír számára - hasonló nagyságrendű esésre legutoljára 2004-ben került sor. Tegnap a cég még világ 40 legértékesebb vállalata között volt, a mai eséssel azonban az 52. helyre csúszott vissza.

A papírt részben azért büntetik, mert a Salesforce szerda este közzétette gyorsjelentése szerint a cég bevételei nem érték el az elemzők által várt szintet az első negyedévben.

Ez 2006 óta az első alkalom, hogy a vállalat nem tudta felülmúlni a Wall Street előrejelzéseit.

A jelentés szerint a bevétel 11 százalékkal, 9,13 milliárd dollárra nőtt, ami elmarad az elemzők által várt 9,17 milliárd dolláros becsléstől.

Az eséshez emellett az is hozzájárul, hogy a Salesforce visszafogottabb előrejelzést közölt a következő negyedévre vonatkozóan. A cég 9,2-9,25 milliárd dollár közötti bevételt és 2,34-2,36 dollár közötti korrigált részvényenkénti eredményt vár. Ezzel szemben az elemzők optimistábbak voltak: ők 9,37 milliárd dolláros bevételre és részvényenként 2,40 dollár nyereségre számítottak részvényenként.

Elemzők szerint több tényező is hozzájárulhatott a vállalat gyengébb teljesítményéhez. A Citi elemzőinek megfogalmazása szerint egyrészt a makrogazdasági kihívások visszatérése volt az egyik ilyen tényező, de megemlítették a Salesforce piacra lépési stratégiájának változtatásai is. Ennek fényében nem meglepő, hogy több elemzőház is módosította véleményét és célárát a Salesforce részvényeire vonatkozóan. A Citi például jelentős mértékben, 323 dollárról 260 dollárra csökkentette a célárát.

Ugyanakkor mások továbbra is bizakodóak. A Goldman Sachs elemzői például továbbra is vételre ajánlják a részvényt, és „kiváló minőségű szoftver franchise-nak" tartják a céget. Kiemelték: bár a Salesforce-nak fontos lesz visszaszereznie a befektetők bizalmát, úgy látják, hogy a csökkenő kamatszint, az elnökválasztási ciklus vége, és a generatív mesterséges intelligencia (Gen-AI) katalizálhatják a növekedést. Szerdai elemzésében a Goldman Sachs elemzői azt írták, hogy a Salesforce egy „alulértékelt Gen-AI győztes", és szerintük van tér a vállalat marzsainak bővülése előtt.

A Morgan Stanley szakértői emellett úgy vélik, hogy ugyan a szerdai eredményeket nehéz anélkül értékelni, hogy ne inogna meg a befektetői bizalom a növekedés fenntarthatóságával kapcsolatban, azonban szerintük a vállalat profitálni fog a mesterséges intelligenciából, különösen jövő évben.

Bár a negyedév csalódást okozott, és valószínűleg csökkenti a befektetők meggyőződését a növekedés rövid távú visszapattanása kapcsán, a jelek mégis arra utalnak, hogy ezek a hatások inkább ciklikusak, mint szekulárisak

- írták csütörtöki elemzésükben. A Morgan Stanley továbbra is felülsúlyozásra ajánlja a részvényt.

Címlapkép forrása: Getty Images

