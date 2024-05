Rekordszinten az autógyártás és csúcsra emelkedő bevétel a győri Audinál

Portfolio 2024. május 30. 16:56

Rekordot döntött az autógyártás a győri Audinál 2023-ban, míg a motorgyártás a volumenét tekintve továbbra is elmarad az előző évtizedben látott átlaghoz képest. Ennek ellenére a vállalat bevétele is új csúcsra emelkedett, bár a profit továbbra is elmarad a korábbi években látott szintektől.