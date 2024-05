Átalakulóban az autópiac Közép-Kelet-Európában, most kell lépni

Automotive Business in CEE Region Conference 2024 Az autókereskedelem és a mobilitás lesz a fókuszban a jövő heti Automotive Business in CEE Region Conference 2024 konferencián.

Néhány héttel ezelőtt mutatta be az AutoWallis a frissített, 2028-ig szóló stratégiáját, amelynek az egyik alapját az iparági trendekre való reagálás jelenti. Az eredeti, 2019-ben megfogalmazott várakozásaikhoz képest hogyan változtak meg ezek a trendek?

Már az eredeti stratégiánkban is felvázoltuk, hogy az autóipar jelentős kihívások és változások előtt áll: akkor az elektrifikáció mellett a megosztott mobilitást, az adatkapcsolatok és a konnektivitás felértékelődését, valamint az önvezető járművek megérkezését prognosztizáltuk 2029-re. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ezek a trendek továbbra is zajlanak, azonban a jelentőségük, illetve a megvalósulásuk üteme is megváltozott, a trendek többsége az előzetes várakozásoknál lassabban érkezett meg.

Látjuk, hogy az önvezetés terén folyamatos fejlesztések zajlanak, de továbbra is komoly kihívásai vannak a technológiának, nem utolsó sorban a szabályozói oldalon. Sem az úgynevezett sharing economy, sem az adatkapcsolati technológiák, sem pedig az ügynöki modell nem terjedt el az elmúlt években olyan mértékben, mint arra korábban számítani lehetett. Ezek a trendek nem eltűntek, inkább lelassultak.

Vannak azonban olyan trendek, amelyek korábban, és most is meghatározzák az autóipar, autókereskedelem és a kapcsolódó szolgáltatások fejlődésének irányát, beleértve az elektromobilitást, a mobilitási szolgáltatások egyre szélesebb körben való elterjedését, valamint az omnichannel kereskedelem erősödését. Mindezek mellett a piaci konszolidáció is felgyorsult, amit úgy gondolom, hogy a cégcsoportunk elmúlt években mutatott növekedési üteme, és a lebonyolított tranzakcióink, akvizícióink száma is jól reprezentál.

Nem lehet úgy beszélni az autóiparról, hogy ne kerülne szóba az elektromobilitás. Milyen trendek látszanak a régiónkban?

Az elektromos autók elterjedése Európában továbbra is az egyik meghatározó iparági trend, azonban a korábbi várakozásokhoz képest lassabb a folyamat. Emellett az is világosan látszik az autóértékesítési statisztikákból, hogy igen erőteljes regionális különbségek mutatkoznak. Tavaly a közép-kelet-európai régióban 10 százalékponttal magasabb, 59 százalék volt a belső égésű motoros autók részaránya a teljes értékesítésben, és közel azonos arányban volt alacsonyabb az elektromos autóké. Részben következik is ebből, hogy a régiós eltérések nemcsak az újautó-értékesítésben, hanem a futó állományban is megfigyelhetők: ha a teljes EU-t nézzük, 93 százalékot tesz ki a hagyományos állomány, míg a CEE régióban 96 százalékot.

A régiós különbségeket egyrészt magyarázza, hogy Európa keleti felében nem elég fejlett a töltési infrastruktúra, másrészt az is látszik, hogy a piaci igények is lassabban alakulnak át. Azt látjuk, hogy a különböző kormányzati támogatási programok csak ideiglenesen tudják felélénkíteni az elektromos autók keresletét, de ez tartós piaci igénnyé csak lassan alakul át.

Felgyorsult a piaci konszolidáció, nem csak a régiónkban, hanem európai szinten is. Milyen lehetőséget jelent az a piaci szereplők számára?

Egy nagyon komoly átalakulás zajlik az európai autókereskedelmi piacon, számottevően megnőtt a kiskereskedelmi pontokat érintő tranzakciók száma: az elmúlt 6 évben közel 1 000 ilyen ügylet történt, amelyek 4 000 franchise pontot érintettek, tehát az Európában megtalálhatóak közül minden tizedik ilyen pont része volt egy M&A tranzakciónak. Ráadásul az elmúlt években még inkább begyorsult ez a konszolidációs folyamat.

Az AutoWallis számára ez azért is jelent komoly lehetőséget, mert a nyugati piacokon jelenlévő autókereskedő csoportok elsősorban a hazai piacaikat célozzák, de a mi régiónkban is ugyanúgy megnyíltak ezek a konszolidációs lehetőségek. A nyugati piacokhoz képest a közép-kelet-európai régió sokkal fragmentáltabb, és kevés – az AutoWallishoz hasonló – a régiót jól ismerő, lokálisan beágyazott, tőkeerős szereplő.

Hogyan alakítja át a konszolidáció az autókereskedelmi piacon uralkodó viszonyokat?

Ezek a tranzakciók egyrészt kevesebb, de nagyobb és erősebb piaci szereplőt eredményeznek, amelyek képesek jobb erőforrás-kihasználásra, nagyobb volumenű beszerzésekre és kedvezőbb árak elérésére, ami növeli a versenyképességüket. Az ilyen vállalatok több márkát és szolgáltatást kínálnak egy helyen, ami javítja a fogyasztói élményt és nagyobb választékot biztosít.

A másik következmény, hogy a konszolidáció következtében a nagyobb piaci szereplők technológiai beruházásai felgyorsulhatnak – akár például az EV-infrastruktúrát, akár a digitális értékesítési platformokat érintve. Ezáltal a régió autókereskedelmi piaca gyorsabban alkalmazkodik a globális trendekhez és a technológiai változásokhoz, ami hosszú távon fenntarthatóbb és innovatívabb piaci környezetet teremt.

Az ügyfelek, vásárlók számára a folyamat azért kedvező, mert a konszolidáció révén erősödik a piaci stabilitás, megbízhatóbb szolgáltatásokat jelennek meg, és a legjobb gyakorlatok és folyamatok integrálásával javul az ügyfélszolgálat minősége és a vásárlói élmény.

Továbbra is meghatározó trend az omnichannel kereskedelmi modell felé való elmozdulás. Mit tapasztalnak ebből az ügyfelek?

Van olyan gyártó, amely a tisztán online értékesítési modellt használja, de ez a jelenlegi fogyasztói trendek alapján nem fog tömeges megoldássá válni, hiszen az ügyfelek továbbra igénylik a vásárlási folyamat során a személyes találkozást. Az omnichannel értékesítés éppen az online és az offline csatornák közötti szakadékot hivatott betölteni azzal, hogy összehangolja ezeket a csatornákat az ügyfél szempontjából egységes és átjárható módon. Az ügyfél szempontjából egyrészt rugalmasságot jelent, hogy szabadon válogathat az elérési csatornák között, másrészt egységes árakkal is találkozik, ami a gyártók számára is előnyös. Mindemellett az értékesítési modelltől függetlenül értéket teremt az ügyfél számára, tehát jól alkalmazható abban a hibrid – az ügynöki, és az importőri modellt párhuzamosan alkalmazó – működési modellben, amely várhatóan a következő években is jellemző lesz.

Ha már megemlítette az ügynöki modellt, érdemes arról is beszélni, hogy pontosan miről van szó és miért lassult le ennek az elterjedése.

Már a 2019-ben meghirdetett stratégiánkban is fontos iparági trendként szerepelt az ügynöki modell, és ugyan ennek az elterjedése lassult, továbbra is az egyik meghatározó változást jelenti az autókereskedelemben. Az ügynöki modell több tekintetben különbözik a hagyományos kereskedői modelltől, a fő különbség, hogy az autógyártó közvetlenül értékesíti az autókat a vásárlóknak, miközben az autókereskedők inkább közvetítőként működnek - az ügynök az eladott autók után jutalékot kap, de a készleteket a gyártó és nem a kereskedő tartja. Az autókereskedők (ügynökök) feladata az autók bemutatása, a tesztvezetés szervezése, a tanácsadás, illetve az értékesítési folyamat támogatása. Az ügynök emellett a vásárlás utáni szolgáltatásokért is felelős, mint például a szerviz és a javítások, ezzel biztosítva a folyamatos ügyfélkapcsolatot. Az ügyfél szempontjából ez a modell azért is kedvező, mert az autógyártó által meghatározott fix árakkal működik, így megszűnik az adott esetben hosszas alkudozás lehetősége, és biztosított a transzparencia.

A modell vártnál lassabb elterjedésének egyik oka, hogy az eddigi bevezetések nem feltétlenül hozták meg a várt eredményeket, bár itt érdemes megjegyezni, hogy ezt az elmúlt években tapasztalt kedvezőtlen piaci körülmények, továbbá a tervezésben és a kivitelezésben elkövetett hibák is negatívan befolyásolták. Az ügynöki modell bevezetéséhez erős logisztikai, pénzügyi, és informatikai képességek szükségesek, ami további limitációt jelent a terjedésében.

Összességében azonban az látszik, hogy a jelenlegi trendek alapján az ügynöki modell nem leváltani fogja a hagyományos értékesítést, hanem egy hibrid modell fog kialakulni, amelyben az ügynöki modell és a hagyományos értékesítés egymást kiegészítve működik. Az AutoWallis Csoport által kezelt 24 márka révén sokrétű tapasztalatra tesz szert, és csoport szinten képes kihasználni az ebből eredő előnyöket.

Az omnichannel értékesítés erősödése mellett egyre inkább a multibrand kiszolgálás felé tolódik el az autókereskedelem. Mi ennek az oka?

Ennek több oka is van, kezdve a fogyasztói preferenciák eltolódásával: a vásárlók egyre tudatosabbak és szélesebb választékot keresnek, a multibrand kiszolgálás pedig lehetőséget ad az ügyfelek számára, hogy több márkát és modellt hasonlítsanak össze egy helyen, így könnyebb megtalálniuk az igényeiknek leginkább megfelelő autót.

Emellett a kereskedők számára gazdaságosabb több márkát kínálni egy helyen, mivel így jobban ki tudják használni a meglévő infrastruktúrát és az erőforrásaikat. Ez különösen a kisebb piaci részesedésű márkák esetében fontos.

A piaci verseny fokozódása is arra ösztönzi az autókereskedőket, hogy szélesebb termékpalettával álljanak elő, valamint az új technológiák, mint például az elektromos és hibrid autók tekintetében a multibrand kereskedések jobban fel tudják mérni és kielégíteni a különböző technológiák iránti keresletet. A terjeszkedő, például kínai autómárkák esetében a multibrand kereskedések segítenek a nemzetközi márkák elérhetővé tételében a helyi piacokon. Végül pedig a multibrand modell nagyobb rugalmasságot is biztosít a kereskedőknek, mivel nem függenek egyetlen márka teljesítményétől. Ez csökkenti a kockázatokat és stabilabb üzleti alapot teremt.

Hol kapcsolódik össze az omnichannel értékesítés és a multibrand kiszolgálás?

Ezek egymást erősítő stratégiák, amelyek célja a vásárlói élmény javítása, a választék bővítése és a piaci versenyképesség növelése. A két modell integrálásával hatékonyabb kiszolgálás, és a piaci környezet változásaihoz könnyebben alkalmazkodó működés érhető el.

Akkor elbúcsúzhatunk a hagyományos márkakereskedésektől?

A hagyományos autókereskedések szerepe és formája átalakulóban van. Bár a hagyományos márkakereskedések nem tűnnek el teljesen, a multibrand autókereskedések száma és jelentősége valószínűleg növekedni fog, alkalmazkodva a piac és a fogyasztói szokások változásaihoz.

Eddig értékesítésről beszéltünk, de a tulajdonláshoz való viszony is átalakulóban van, éppen ez az egyik tényező a mobilitási szolgáltatások terjedése mögött. Mire jelentenek megoldást, alternatívát a mobilitási szolgáltatások?

A különböző, szolgáltatás alapú mobilitási megoldások, különösen a perc vagy kilométer alapú autómegosztó szolgáltatások – mint a wigo carsharing – főleg a nagyvárosi forgalomban jelentenek alternatívát. Ebben a modellben az autó birtokosa és használója elválik egymástól, az autóval kapcsolatos összes költséget – beleértve az autó finanszírozásának és szervizelésének költségén túl a tankolás/töltés és parkolás költségét is - az üzemeltető, a mobilitási szolgáltató viseli, az ügyfél pedig tényleg csak a valós használatért fizet. Ennek a modellnek a nyilvánvaló gazdasági előnyén túl a legfontosabb hatása, hogy csökkentheti a nagyvárosok autóterhelését, zsúfoltságát és CO2 kibocsátását.

Ha valaki nem akarja feladni az autós mobilitását, de nem engedheti meg magának egy autó fenntartását, ez lehet az ideális megoldás. Ezen felül az autómegosztó flottában elérhető autók átlagéletkora kevesebb mint 1,5 év, szemben a magyar utakon futó 15 év feletti átlag életkorral. Könnyű kiszámolni, mekkora a különbség a környezetterhelésben.

Ráadásul egy autó általában a nap 98 százalékában egyhelyben áll, nagy mértékben kihasználatlanul tartjuk ezeket az eszközöket. Erre a problémára hozott megoldást a carsharing, hiszen ezek az autók legalább 10-20-szorosan kihasználtak, van olyan wigo autó, amelyik egy nap 18 alkalommal is használatban van. A nemzetközi adatok alapján készült kutatások szerint egy carsharing autó akár 7-10 magánautót is kiválthat.

