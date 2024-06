Állami támogatások nélkül is életképesek az e-autók?

Az autópiaci trendek, a mobilitás és az élhető városok voltak a középpontban a Automotive Business in CEE Region konferencia késő délutáni előadásai és beszélgetései során. A legújabb trendek szerint egyáltalán nem biztos, hogy megéri egy városi lakosnak autót fenntartani, mikor az az idő nagy részében csak áll az utcán, költséget jelent, és közben foglalja a parkolóhelyet. Éppen ezért egyre többen használnak autómegosztási szolgáltatást a külföldi nagyvárosokban és Budapesten, ami a városi mobilitás jelentős átalakulását hozza magával. Az elektromos autózásban némi megtorpanás érezhető, vannak azonban tervek, amelyek az állami támogatásokhoz hasonlóan segíthetik az elektromos autózás terjedését.

Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztési stratégiáért és kifektetésért, valamint kereskedelemért felelős helyettes államtitkár a globális elektromosautó-piac trendjeiről és jövőképéről tartott előadást. Elmondta, hogy az elektromobilitás elterjedése jelentősen befolyásolja Magyarország exportját, a gazdasági növekedésünket, a munkaerőpiaci helyzetet.

Globális helyzetkép

2023-ban 14 millió elektromos autót tartottak számon. 2024 első 3 hónapjában azonban az értékesítési statisztikák beesését lehetett látni a világban. Azóta valamelyes korrigálódott a piac, de a csökkenés, az állami támogatások jelentőségét jól mutatja, amelyeknek az elektromos autózás felfutásában kiemelt szereppel bírnak.

Év elején, 2023-hoz viszonyítva, az új autó eladásokon belül a tisztán elektromosoké mindenhol visszaesett, leszámítva Kínát. Az első négyhavi statisztikák alapján Kínában növekedett az értékesítés, míg Németországban azt várják, hogy 14%-os csökkenés lesz ebben az évben, ennek oka a támogatás kifutása. A helyettes államtitikár Magyarország gépjármű-állományát illetően elmondta, hogy körülbelül 1%-a tisztán elektromos, míg a forgalomba helyezett személygépjárművek 7%-a volt tisztán elektromos 2023-ban.

Az elektromos autózás jövője

Gerlaki Bence előadásában elmondta, hogy Kína az elektromos autózásban meg akarja mutatni a világnak, hogy nagyhatalom. Amerikában lassabban vezetik be a zöld átállás szabályait, míg az EU ezekkel szemben meghatároz olyan céldátumokat - például a 2050-es klímasemlegesség - aminek az elérése nem tisztázott.

Mit akarnak a fogyasztók? Németországban a felmérések alapján csökkent azok aránya, akik tisztán elektromos autóban gondolkoznak, ennek több oka is van: magas vételár, nem elegendő hatótáv, kételyek a tényleges környezeti hatásokat illetően, töltőállomások hiánya, töltési idő, áramköltség.

A magyar piacon azt látni, hogy mintegy 35%-kal magasabb az elektromos autó listaára, mint a fosszilis modelleké.

- emelte ki a helyettes államtitkár. Egy másik elemzés szerint a teljes életciklus alatt a fenntartást és a vételár-amortizációt is beleszámítva 17%-kal drágább az elektromos, mint a hagyományos autó. A környezeti hatást úgy lehet csökkenteni, hogy az újrahasznosítás is belekerül ebbe a körforgásba. A töltőállomások hiányán is dolgozni kell, ennek egyik lehetséges módja, ha a benzinkutaknál indul el a töltők telepítése.

Magyarország az erős, versenyképes elektromos járműiparban érdekelt. Nem megoldás a kínai autókkal szemben hozott büntetővám.

tette hozzá, majd bemutatta, hogy milyen programokkal, intézkedésekkel segítené a kormány az elektromos autózás versenyképességét:

Elektromos autó vásárlását ösztönző program, ami új és használt EV-re is vonatkozik.

Támogatandóak a magán és közösségi beruházások a töltőállomások telepítése során.

Az akkumulátorok esetében jöjjön létre egy mindenki által elfogadott szabvány az állapotra és a piaci értékre vonatkozóan.

Akkumulátorcsere és újrahasznosítás piacát is meg kell teremteni.

Mobilitási megoldások - Trendek, európai kitekintés

Vígh Zoltán, a Jedlik Ányos Klaszter ügyvezető igazgatója előadásában az energetika és a mobilitás szektorintegrációjáról, valamint a globális elektrifikációról tartott előadást. Az e-mobilitást nem a klasszikus fogyasztói igények hívták életre, hanem egy összetett gazdasági, klímapolitikai, ellátásbiztonsági helyzet. Az AFIR-rendelet (Alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló uniós rendelet) kapcsán az ügyvezető elmondta, hogy a töltőinfrastruktúra fejlesztéséhez elképesztő mértékű hálózatfejlesztésre lenne szükség. A nyilvános töltőhálózaton az a tapasztalta, hogy főleg a villámtöltőkre van igény, a lassabb töltőket a gépjármű-tulajdonosok az otthoni töltéssel váltják ki. Az elektromobilitás tervezésénél egy komplex, több iparágat érintő, tudatos fejlesztésre lenne szükség, amelyben az értékláncszemléletet előtérbe szükséges tartani.

Mi kell a jól működő, fenntartható városi közlekedéshez?

Ilyés Péter, az AutoWallis Group Mobilitási szolgáltatások üzletág igazgatója arról kérdezte a résztvevőket, hogy milyen vízióik vannak a jövő városáról, mit látnak az ügyféligények változásával kapcsolatban.

Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy céljuk, hogy a futárok jelenlegi átlagos 30 perces kiszállítási ideje 20 percre csökkenjen, de ehhez több csatlakozó étteremre is szükség van. A fenntarthatósági szempontok kapcsán elmondta, hogy erős igény mutatkozik például a kerékpáros szállításra, ennek vannak korlátai, de ezeket elektromos biciklikkel, motorkerékpárokkal lehetne megoldani, a jogszabályi környezet tisztázását követően.

Kofrán Gergely, Mobilitásstratégia és Megosztott Mobilitás osztályvezető, Mobilitásfejlesztés Igazgatóság, Budapesti Közlekedési Központ elmondta, hogy egy városban akkor szeretnek élni az emberek, ha a nagy lakosságszám ellenére a közterületek a lehetős legváltozatosabb funkciókkal szolgálják a lakosokat. A mobilitási igények erősödnek, az ezeket kiszolgáló eszközöket a leginkább helyhatékonyabban kell megszervezni. A menetidő az, amiben a közösségi közlekedés versenyképes lehet más közlekedési eszközökkel szemben. Fontos továbbá, hogy a mobilitás árába ne legyenek torzító hatások, ezek nélkül az emberektől nem várható el, hogy racionális döntéseket hozzanak.

Ujváry Péter, az AVIS Magyarország ügyvezető igazgatója egy olyan platform létrehozását említette meg vízióként, amely a saját preferenciákat figyelembe véve tervez és ajánl közlekedési módokat. A carsharing és az autókölcsönzés nem versenytársai egymásnak, amiben az egyik erős, abban a másik gyengébb, és fordítva. Az ügyféligények kapcsán megemlítette a generációs különbségeket, az elektromos autózást, illetve a carsharinget.

