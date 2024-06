Lantos Csaba is megszólalt az MVM történetének legnagyobb befektetéséről

Magyarország szempontjából óriási jelentőségű az MVM által ma aláírt azeri földgázpiaci megállapodás, amelyben rögzítették, hogy 2050-ig melyik fél mekkora mennyiséget termelhet ki a Kaszpi-tenger alól – hangsúlyozta az MTI-nek Lantos Csaba. Az MVM tulajdonosi joggyakorlójaként az energiaügyi miniszter rámutatott, hogy ez a magyar energiavállalat történetének legnagyobb befektetése, amelyet a vállalat saját erőforrásaiból finanszíroz.

Az azeri megállapodás aláírását a Bakuban tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, majd az MVM is közzétette a befektetői tájékoztatóját, és Lantos Csaba energiaügyi miniszter is tájékoztatást adott.

Kiemelte: a Shah Deniz a világ egyik legnagyobb mélytengeri földgázmezője, amelyet a BP üzemeltet,

a részesedés pedig azt jelenti, hogy Magyarország nagy mennyiségű földgázhoz jut.

A miniszter Magyarország szempontjából óriási jelentőségűnek nevezte az aláírt megállapodást, amelyben rögzítették, hogy 2050-ig melyik fél mekkora mennyiséget termelhet ki a Kaszpi-tenger alól. További potenciális új mezőkben is van kitermelési lehetőség - tette hozzá.

A megállapodás azért is jelentős, mert ha a 2022. évihez hasonló árkrízis alakulna ki, akkor a most kialakított pozíció természetes fedezetet biztosítana.

Amennyit elveszítenénk a réven, azt visszanyernénk a vámon

- fogalmazott Lantos Csaba.

Az állami tulajdonú MVM történetének ez a legnagyobb befektetése - emelte ki a tárcavezető, és jelezte: a tranzakció az állami költségvetést nem terheli, a vállalat saját erőforrásait használta fel. Az ügylet zárása néhány hónap múlva várható.

A miniszter megjegyezte: a Molnak van hasonló léptékű befektetése egy azeri kőolajmezőben, viszont állami cégként az MVM befektetése az első ilyen jelentős tranzakció.

