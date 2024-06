Feldarabolták az Nvidiát - Most érdemes beszállni?

Megtörtént az Nvidia részvényeinek 10:1 arányban történő felaprózása, ma már nem 1200, hanem 120 dolláros árfolyam közelében forognak majd a chipgyártó részvényei. Bár a részvényfelosztás csak technikai esemény, és a vállalatérték változatlan marad, mégis okozhat olyan változásokat, amelyek a részvényárfolyamban is megmutatkozhatnak. Megnéztük, hogy jellemzően milyen hatása van a részvényfelaprózásoknak az érintett részvények piacára, milyen múltbeli tanulságokat lehet levonni, és ezek hogyan illenek bele az Nvidia mostani sztorijába.

Rali

Az elmúlt bő egy év legnagyobb slágerrészvénye lett az Nvidia, miután a cég chipjeit alkalmazzák a mesterséges intelligenciát használó nagy nyelvi modelleket működtető adatközpontokban, és amíg sok más cég leginkább csak beszélt, vagy ígéreteket tett az AI-ról, addig a chipgyártó masszív növekedésre tudta váltani a megatrendet. A cég növekedését az árfolyam is lekövette, az elmúlt egy évben több mint háromszorosára nőtt a cég értéke, és csak idén 144,1 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Ezzel a meneteléssel az Nvidia sorra előzte meg a világ legnagyobb piaci értékű vállalatait, olyannyira, hogy jelenleg csak két vállalat, az Apple, és a Microsoft van előtte. Ugyan az Apple-t rövid időre sikerült megelőznie, de az iPhone-gyártó azóta újra a második helyre került, viszont az eltérés csak minimális, mindkét vállalat piaci értéke 3000 milliárd dollár közelében mozog.

Csak kozmetika, vagy mégsem?

Már a fenti árfolyamgrafikonon is feltűnhetett, hogy nem 1200 dollár közelében áll az Nvidia árfolyama, hanem jóval lejjebb, 120 dollárnál. Ez annak tudható be, hogy az első negyedéves gyorsjelentés után bejelentett 10:1 arányú részvényfelaprózás megtörtént. Ez azt jelenti, hogy minden Nvidia-részvény után 9 másik részvényt kaptak a befektetők, de mivel az árfolyam is a felaprózás mértékének megfelelően csökkent, így a részvényszám növekedése ellenére a vállalat piaci kapitalizációja változatlan maradt.