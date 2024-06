Pekár Dávid: érdemes aranyat tartani, de hagyjunk helyet más reáleszközöknek is

Az arany extrém világgazdasági kimenetek ellen védelmet tud nyújtani és közben hosszú távon reál értelemben értékőrző, ezért, ha valaki portfólió szemléletben gondolkodik, akkor érdemes aranyat tartania, mondta el a Portfolio-nak Pekár Dávid, a Raiffeisen Alapkezelő befektetési igazgatója, akivel a nyersanyagpiacokon túl amerikai, európai és régiós részvényekről, makrogazdasági kockázatokról, és a forint várható árfolyamalakulásáról is beszélgettünk.

A május 16-i Portfolio Investment Day rendezvényünkön előadásodban az aranypiaci trendekről, a jegybanki aranyvásárlásokról, az amerikai reálhozam és az aranyár mozgása közötti összefüggésekről beszéltél. Hogy látod, a következő hónapokban mi várható az aranypiacon, mik a mozgatórugók, hogyan alakulhat az árfolyam?

A következő pár hónap egy nagyon rövid időtáv, itt jellemzően inkább technikai faktorok, illetve egy-egy hangsúlyos adat mozgathatja az árfolyamokat. Azt gondolom, sokkal inkább a hosszú táv érdekes, amiben érdemes figyelembe venni, hogy még a 20. század nagy részében is az aranynak kitüntetett szerepe volt a monetáris politikában és a pénzmennyiség alakításában, csak 1971-ben került teljesen kivezetésre az arany standard rendszer. Innentől a jegybankok sokkal rugalmasabban és szélesebb eszköztárral tudták a pénzmennyiséget alakítani. Az azóta eltelt időszakban számottevő termelékenység növekedésen ment keresztül a világgazdaság a technológiai fejlődésnek köszönhetően, illetve jelentős munkaerőt lehetett bevonni a termelésbe alacsony költséggel főleg Ázsiában. Ezek a faktorok mind fontos szerepet játszottak abban, hogy a 80-as évek közepétől az infláció a fejlett világban alacsony szinten tudott maradni. Mindeközben azonban jelentős államadósságok épültek fel, az Egyesült Államok GDP arányos államadóssága 120% fölé került a ’70-es évek 35%-os szintjéről, de hasonlóan magas sok fejlett ország adóssága. Ez egészen addig nem okozott problémát, amíg alacsony volt a kamatszint, illetve sok esetben még negatív is.

Viszont a kamatszint világszerte jelentősen emelkedett, konszenzus van abban, hogy a korábbi években látottnál magasabb kamatokkal jellemezhető időszak következik.

Így van, az alacsony kamatok időszaka elmúlt, több strukturális tényező (reshoring, energiaátmenet, hadi kiadások növekedése, munkaerőhiány) is a magasabb infláció felé mutat, ami magasabban tarthatja a nominális és reálkamatokat, ami komoly terhet ró majd az államokra. Ezek persze hosszú távú folyamatok, senkit sem buzdítanék arra, hogy minden dollárjárt, euróját, forintját adja el, viszont azt gondolom, hogyha meginog a bizalom elsősorban az Egyesült Államok adósságának fenntarthatóságában, akkor sok piaci szereplő devizapreferenciája az arany (esetleg bitcoin) lesz. Részben ez látszik a kínai jegybank devizatartalékának alakulásán is, több különböző okból a dollárban denominált tartalékokat elkezdte államkötvényekből aranyba átrakni, ami azonban még mindig csak nagyon kis szelet a teljes tartalékon belül, így innen jöhet majd egy stabil kereslet a következő években.

Hol van a helye általában a nemesfémeknek, azon belül az aranynak és az ezüstnek a befektetők portfóliójában?

Az aranyat menekülő eszközként vagy reál értelemben értéktartó eszközként szokták aposztrofálni. Utóbbi miatt nem feltétlen tartanék aranyat, sokkal inkább a ránk bízott vagyon reál értelemben történő növelését célozzuk meg, érdemi reálhozamot pedig nem az aranytól várnék. Viszont más olyan eszközt, ami extrém világgazdasági kimenetek ellen védelmet tud nyújtani és közben hosszú távon reál értelemben értékőrző, keveset tudnék mondani, így azt gondolom, ha valaki portfólió szemléletben gondolkodik, akkor valamennyi aranyat érdemes tartania. Viszont, mivel a reál értelemben értékteremtő eszközök leginkább a részvények és ingatlanok, így ezektől nagy súlyt nem vennék el az arany javára.

Más nyersanyagokban is meredek árfolyamemelkedést láttunk az elmúlt hónapokban, sokak szerint egy nyersanyagpiaci szuperciklus felívelő szakaszában vagyunk, amiben sok nyersanyag árfolyama tovább emelkedhet. Te osztod ezt a nézetet?

A nyersanyag szuperciklusok jellemzően olyankor tudnak kialakulni, amikor egy hosszú távú trend stabil keresletet tud biztosítani, ami kimozdítja az egyensúlyi pontjából az árfolyamokat. Ilyen lehet például egy, a demográfia által fűtött infrastrukturális, vagy ingatlan beruházási boom, de ami jelenleg sokkal inkább izgalmas, az az energiaátmenet és az AI forradalom. Ezek együtt meglehetősen nagy nyomást helyeznek majd a hálózatfejlesztésre, mivel a világ elektromos áram igénye várhatóan jelentősen nőni fog. Erre persze logikus reakció lenne a kínálat növelése, viszont ezt részben gátolja, hogy nagyon hosszú idő, akár 10-15 év is lehet mire például egy rézbánya a tervtől a kitermelésig eljut, ilyen időtávra pedig részben nehéz előretervezni, másrészt pedig a kiszámíthatatlanság miatt nehéz ehhez banki finanszírozást kapni. Utóbbit az is nehezíti, hogy jellemzően az ipari fémek bányászata nem kimondottan környezetbarát tevékenység. Továbbá negatívan hat a beruházásokra az is, hogy lényegesen magasabb kamatok mellett kell most terveznie a bányavállalatoknak. Persze azért nem minden mutat egy irányba, a kínai ingatlanszektorban az új lakásépítések várhatóan alacsonyak maradnak a következő években, mivel itt jelentős túlkínálat épülhet ki, így ez nem fogja fűteni a nyersanyagok emelkedését. Összességében viszont jól megalapozottnak látszik az az elmélet, hogy a nyersanyagpiacok több alszegmensében is a beruházások szintje alacsony, a kereslet pedig élénk lehet a következő években. Fontos azt is látni, hogy a jövőbeni energiaigénye a világnak érdemben növekedni fog, így még ha fel is futnak a megújuló beruházások, akkor is növekvő igény lesz szénhidrogénekre, és ebben a szektorban is alacsony beruházási ráta volt jellemző az elmúlt években.

Mik azok a nyersanyagok, amik még nem szálltak el, amikben még jó lehetőségeket látsz?

Azokat a szegmenseket keresném, ahol korábban említett energiaátmenet érdemi egyensúlytalanságokat tud szülni. Az elektromos autók a hagyományos belső égésűekhez képest közel hatszor annyi ipari és ritka földfémet igényelnek, illetve a nap és szélerőművek is teljesen más alapanyagigénnyel bírnak, mint például egy gázerőmű. Ennek megfelelően, ha nem indul meg a kitermelésben egy érdemi növekedés, viszont az állami ösztönzők egyre erőteljesebben támogatják majd az energiaátmenetet, akkor hiány lehet sok ipari és ritka földfémből. Ezen felül az is látszik, hogy a megújuló energiaforrások aránya nem növelhető egy ponton túl tovább az energiamixben, akkor pedig szükség lesz egy alacsony CO2 kibocsátású stabil bázisra, mint az atomenergia. Egyre több új atomerőmű projekt indul, és néhány régiót leszámítva nincs ezen az energiaforráson már negatív stigma, ez pedig az urán jövőbeni keresletét meg tudja dobni. Mi egyébként az aranyat leszámítva nem szoktunk direkt nyersanyagokba fektetni, inkább szektor alapon kitermelőkbe, vagy 1-1 konkrét vállalatba, de nyilván ezeknek az árfolyamalakulása a magas operációs tőkeáttétük miatt nagyon kitett a bányászott nyersanyag világpiaci árának.

A részvénypiacoknak melyik szegmenségében láttok még értéket? Melyik szektorok, régiók azok, ahol vonzó az árazás?

Széles spektrumon fektetünk be, főleg az abszolút hozamú alapjainkban. Befektetési alapjainkban inkább a nyugat-európai és a tengerentúli cégek dominálnak, de vannak természetesen régiós befektetéseink is.

Elég különböző tematikák mentén lehet most értéket találni a piacon, régóta van például egy régiós logisztikai ingatlanfejlesztő cégünk, ahol egy piacvezető, jelentős szakmai múlttal és tudással rendelkező vállalatban lehet tulajdonrészt szerezni, amit még mindig az egyik alapító tulajdonos vezet. Ez klasszikusan nem olyan cég, ami bármikor nagyot kéne, hogy emelkedjen, viszont értékteremtő módon fekteti be a megtermelt cashflow-t, továbbá az ingatlanszektornak egy olyan szegmensében tevékenykedik, amit támogatnak a jelenlegi világgazdasági trendek, mint a „reshoring” vagy az online vásárlás penetrációjának növekedése. Vannak kiskereskedelemi szektorbeli befektetéseink az USA-ban és a régióban is, mivel ezeket a cégeket főleg 2023-ban nagyon megtépázta a reálbércsökkenés, viszont azt gondolom, hogy itt inkább egy ciklikus ok miatt húzták le a vállalatok hosszú távú növekedési kilátásait, ami egy jó lehetőség volt a pozícióépítésre.

Az európai bankszektorban is nagyon jó lehetőségeket lehetett találni, akár egyedi papírok terén, de itt jól működött az egyszerűbb, széles spektrumú, szektor alapú befektetés is. Ezt a hírek zajossága miatt nem biztos, hogy mindenki érzékelte, de az elmúlt 3 - 3,5 évben jobban lehetett keresni európai bankokkal, mint például a sokat emlegetett „Magnificent 7” részvénykosárral, mivel a bankok eredményessége sokat javult a magasabb kamatok hatására, ami az árfolyamokban és az osztalékokban is megjelent, és az árazásuk alapján még mindig nem mondható drágának a régiós vagy nyugat-európai bankok többsége.

Ezen felül attraktív a dry bulk hajózási szektor struktúrája is, mivel itt az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások miatt egyre több hajót kell leselejteznie a cégeknek, cserébe viszont elég kevés új hajó megrendelés van, mivel a konténerhajók elviszik a gyártói kapacitást. Ebben a szektorban már régóta befektetők vagyunk, és egy-egy keresleti megugrás esetén a piac rugalmatlansága miatt nagyon jól keresnek a cégek, és olyan vállalatokba fektetünk, amik ezt ki is fizetik osztalékként.

Azt gondolom, hogy a kínai technológiai szektorra is érdemes ránézni, rendkívül nyomott árazáson lehet növekvő, stabil cashflow termelésű, óriási cash állományon ülő cégeket venni, viszont nyilván ennek a piacnak megvannak a maga jól ismert kockázatai, ami azt gondolom, nagyobb részt a geopolitikai félelmeket takarják és a potenciális szankciókat, illetve önmagában a kínai gazdaság növekedési kilátásai sem fényesek. Előbbit nagyon nehéz beárazni, utóbbit azért könnyebb, mivel a kínai gazdaságtól nem összeomlást, hanem a korábban megszokottnál sokkal nyomottabb növekedést várnék.

A raliban vezető tech részvényekről és mesterséges intelligencia kapcsolt sztorikról mit gondolsz?

Jelentős közvetlen befektetésünk nincs ebben a szegmensben, így inkább csak partvonalról tudok hozzászólni, ami mindig picit más megalapozottságot jelent. Aki szerintem használt MI alkalmazásokat, az biztosan érezte, hogy ennek milyen széles körű felhasználási lehetőségei lehetnek, és az irodai munka terén valós termelékenységi boom-ot idézhet majd elő. Erre a szektorra pozitívnak lenni nem nehéz, a lelkesedést megalapozottnak látom, viszont az, hogy ez az értéklánc melyik pontján milyen árazással párosul, az megint egy más kérdés. Könnyen fektethet valaki egy ténylegesen jelentősen növekvő szektorba, de ha a kezdeti pontban túl sokat fizetett a részvényért, akkor a teljes megtérülése még mindig lehet kiábrándító. Visszakanyarodva a nyersanyagokhoz, itt is egyébként talán a könnyebben árazható része az AI kapcsolt részvényeknek a hálózatfejlesztésben valamilyen formában szerepet vállaló cégek, akár a rézbányák, mivel itt nincsenek olyan elszállt árazások és sokkal könnyebben modellezhető. Viszont van most is befektetésünk big tech cégben is, ezek a vállalatok is időről időre attraktív árazáson forognak, de nyilván ezt nem olyan szemüvegen keresztül érdemes nézni, mint például a régiót. A nagy USA technológiai cégek esetén sokszor alulbecsülik befektetők, hogy egy erős piaci pozícióval rendelkező, kvázi monopol cég, ami saját tőkéből van finanszírozva és stabil CF termelésre képes, az milyen akvizíciós erővel rendelkezik, mennyire hatékonyan tud kisebb startupokat felvásárolni és milyen új üzletágakat tud néhány év alatt kinöveszteni, amik fenn tudják tartani a cég bevételeinek a növekedését.

Mik azok a lemaradó részvénysztorik, amikben szerintetek lehet potenciál?

Lemaradót kevésbé tudnék mondani, inkább olyat, ami még nem látszik drágának, vagy ciklikus okok miatt nem kedvelték mostanában a befektetők. Előbbire lehet példa a korábban emlegetett európai bankszektor vagy a logisztikai ingatlanfejlesztők, utóbbira pedig egyes acélipari részvények, kiskereskedelmi cégek, illetve a kereskedelmi ingatlanpiacon belül főként a plázákat birtokló REIT-ek esetén látszik még alulárazottság, persze itt azért nem csak ciklikus problémák vannak, hanem strukturális okok is szerepet játszottak a korábbi alacsony értékeltségben.

A régiós és azon belül a magyar részvénypiacon milyen papírokban láttok fantáziát?

Nekünk nincs igazán kitüntetett fókuszban a régió, részben mivel elég nyitottak a tőkepiacok és elég sok információ áll rendelkezésre, hogy más cégeket is megnézzünk, illetve a hazai vagy régiós kötődésnek megvan az a hátránya, hogy beépül a portfólióba egy, az adott területet jellemző szektorösszetétel. Ha nagyon a régióra fókuszálunk, akkor erőteljesen nyersanyag, bank, biztosító és telekom fókusza lenne a portfólióknak. Ettől függetlenül érdemes itt is szétnézni, mivel vannak jó cégek és nyilván megvan az pozitívuma, hogy jóval alacsonyabb árazási szorzókon lehet vásárolni, ami bár várhatóan nem fog kiárazódni a régiós papírokból, de cserébe jobb tőkearányos megtérülést biztosít, ha máshol nem, akkor egy idő után osztalék oldalon. Jelenleg van a portfóliónkban lengyel kiskereskedelmi cégünk, bankunk, illetve egy kisebb autóalkatrész kereskedőben pozíciónk. Ezen felül idehaza is van elég régóta Telekom és OTP befektetésünk, bár ezek már nem jelentős méretűek.

A piacokon általánosságban jó a hangulat, a befektetők nagyrészt figyelmen kívül hagyják a makrogazdasági és geopolitikai kockázatokat. Szerintetek indokolt a jókedv a piacokon? Mi ronthatja el a jó hangulatot?

Arra a kérdésre, hogy mi ronthatja el hangulatot, nehéz válaszolni, jellemzően a piac narratíváját drasztikusan átíró trendek nem igazán előrejelezhetőek, vagy akinek sikerül is egy-egy ilyen nagy kockázatot azonosítani, annak még mindig gondot tud okozni, hogy erre a portfóliójában felkészüljön, mivel lehet, hogy a várt kockázat csak évekkel később materializálódik. Ettől függetlenül, ami mindenképpen egy nagy változás a tőkepiacokon, az a 2 - 2,5% körüli 10 éves amerikai reálhozam, illetve a komparatív előnyökön alapuló világgazdaságtól való elmozdulás a kevésbé hatékony, de biztonságosabb beszállítói láncok felé. Ezen felül hangsúlyos probléma, hogy ha nincs új bevonható munkaerő a világban, akkor annak költsége várhatóan emelkedni fog, ami inflatorikus, és itt kicsit visszalyukadunk oda, hogy a 2010-es évek elején még erős félelmek voltak egyes fejlett piaci országok adóssága miatt, viszont ezek a nullás kamatkörnyezet miatt szépen lassan eltűntek. Ezeknek a félelmeknek lehet egy reneszánsza, mivel a probléma csak mélyült időközben és most az infláció okozta magasabb reálkamatok miatt ennek a kamatterhével is találkoznak az eladósodott államok. Ez azért is probléma, mert a magasabb kamatszint szépen lassan azért érezteti a hatását, a hitelpiac egyes alszegmenseiben (pl.: hitelkártya tartozások) jelentős romlás látszik az Egyesült Államokban, így eljuthatunk egy olyan recesszióhoz, ahol a fiskális mozgástér minimális, úgy pedig nehéz lesz kontraciklikus módon segíteni a gazdaságot.

A hazai tőkepiacok mozgásával kapcsolatban kiemelt szerepe van a jegybanki alapkamat alakulásának. Ebben mire számítotok, milyen kamatpályát jeleztek előre?

Én pozitívan látom az MNB elmúlt 1,5 éves tevékenységét, nyilván mindig lehet hibát találni egy-egy kamatdöntésben, de összességében konzisztensen tudták tartani a héja hozzáállásukat és viszonylag stabilan tudták tartani a forintot is ebben az időszakban. Az egyértelműen látszik, hogy a korábbi alacsony kamatkörnyezet nem fog visszajönni, ahogy az is, hogy nagyon rövid időtávra látnak előre a jegybankok is, így a piachoz hasonlóan ők is adatvezérelt üzemmódban működnek. Ha nincs semmi külső sokk (és ez egy erős feltétel), akkor a 6,5%-os alapkamat szint reális a közeljövőben. Innen nehezebb a terep, mivel a jegybank előretekintő reálkamatról beszél a monetáris politikával kapcsolatos kommunikációban, viszont az év második felére már újra felfelé kúszó infláció várható, így egy 5%-ra visszaemelkedő infláció már nem nagyon hagy teret a további kamatcsökkentéseknek. Ezen a pályán sokat módosíthat, ha második félévben várható reálbér emelkedés még ennél is magasabbra emeli az inflációt, vagy egy külső sokk érdemi forintgyengülést okoz, ami nyilván erősen bekorlátozza a jegybank mozgásterét is. Április közepén, amikor elindult egy átárazás a hosszabb hazai államkötvényekben, akkor kisebb tételben vásároltunk 10 éves papírokból, de nagyon nem siettünk vele, mivel a mostani 10 éves szinteket még messze vannak a „deep value” kategóriától, ha figyelembe vesszük az elvárt reálhozamot, országkockázatot és lejárati prémiumot, aminek be kéne épülnie a kötvényhozamokba.

A forint relatíve erős volt az euróval szemben az elmúlt hetekben, szerintetek hogyan alakulhat a forint árfolyama? Mik a legfontosabb mozgatórugók?

A devizakitettségekre mi elsősorban egy biztosításként tekintünk, mivel turbulens piaci környezetben jellemzően a forint is gyengül, így a forintban mért veszteségeket tompítják a devizakitettségek. Akkor olcsó ez a biztosítás, amikor a rövid forint- és a rövid euró vagy dollár hozamok között nincs jelentős különbség. 2023. nem ilyen év volt, akkor drága volt ez a biztosítás, így viszonylag kis devizakitettségeket tartottunk. Most ez a különbség jelentősen beszűkült, az 1 éves fedezeti költség 2,5% körül alakul, ami már nem olyan lemondás, hogy ne érné meg jelentősebb euró pozíciókat felvenni. A dollár esetében ez a különbözet még kisebb, így itt még kisebb lemondással jár a devizapozíció tartása. Ennek megfelelően idén már jelentősebb kitettségeket tartunk, mint a tavalyi évben. A közeljövőt devizákban különösen nehéz megmondani, én továbbra is egy prudens, az árfolyamra jelentős hangsúlyt fektető hazai monetáris politikát várnék, ami határt tud szabi egy potenciális forintgyengülésnek. Azonban azt is fontos észben tartani, hogy a mostani jegybanki vezetés mandátuma 2025 első felében lejár, 2026-ban választások lesznek, ami hozhat változást abban, hogy mennyire árstabilitás és mennyire növekedéstámogató fókusszal működik a monetáris politika.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.