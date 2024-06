Fordulat az amerikai tőzsdéken

Hosszú hetek óta az szolgáltatta a legfőbb témát a Tesla háza táján, hogy vajon a cég részvényesei megszavazzák-e Elon Musk gigantikus kompenzációs csomagját. Az események aggasztották a befektetőket is, hiszen a tét pedig sokak szerint az volt, hogy ha Musk nem kapja meg a részvényesek jóváhagyását és így az összeget, akkor ott hagyja a Teslát és helyette inkább az xAI-ra és az X-re koncentrál majd. Musk nemrég azonban arról posztolt, hogy a részvényesek jóváhagyták a kifizetést, ezt követően pedig ki is lőtt a Tesla árfolyama. Éppen ezért megnéztük, hogy hogyan is mutat most a technikai kép a Tesla esetében.