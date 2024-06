Nagy változások jönnek a naperőművek magyarországi szabályozásában

Jelentős változások várhatók a kiegyenlítőenergia-elszámolási módszertanban és a KÁT szabályozási pótdíj elszámolásában, amelyek jórészt a naperőművek által leadott menetrendek pontosabb betartását célozzák komoly pénzügyi ösztönzők segítségével; a fő cél az, hogy a villamosenergia rendszer optimálisabb működése mellett az ipari energiafogyasztókra hárított terhek mérséklődjenek – hangzott el a MAVIR szerdai iparági fórumán. Egy harmadik, még nagyobb horderejű esetleges változtatás témája is szóba került, mégpedig az, hogy a KÁT-os naperőművek a negatív áramáras környezetben is termelnek és így megkapják a garantált támogatást, amely komoly terheket okoz az ipari energiafogyasztókna k . Kiderült, hogy a MAVIR-nak van már javaslata ennek a helyzetnek a kezelésére, és már meg is osztotta a jogalkotóval, igaz a potenciális változások iránya, tartalma nem hangzott el a fórumon. A készülő változtatást bizonyára tűkön ülve várják a KÁT-os naperőművi termelők, és a téma a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján is szóba kerül majd, amelyre itt már lehet regisztrálni

Gyakori a leszabályozás a menetrendekhez képest

A naperőművek magyarországi beépített kapacitása nagyon gyorsan nőtt az elmúlt években, mostanra meghaladta a 6000 MW-ot, azaz gyakran az éppen aktuális villamosenergia igényt is. Az időjárásfüggő jelleg miatt ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt a szabályozási tartalékok iránti igény, illetve az igénybe vett kiegyenlítő energia mennyisége is, amely jelentős költséggel jár, és a rendszerhasználati díjon keresztül minden érintett szereplő terheit növeli. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy több száz, akár 1000 megawattnyi kiegyenlítő energiát kell hirtelen, negyedórán belül igénybe vennie a MAVIR-nak időjárási, illetve pontatlan tervezési okok miatt, mert akkora az eltérés a leadott termelési menetrendhez képest. Ez viszont már üzembiztonsági, villamosenergia-ellátási kockázatokat vet fel.

Három főbb ok miatt 1) a naperőművek (túl)termelése akkor is, amikor nincs rá kereslet, 2) a le- és felszabályozási energia aránytalanul eltérő díja, illetve 3) a KÁT-rendszerbeli ösztönzők miatt (leadott menetrend helyett tény termelésre fizet a piacinál magasabb támogatást, amely bevételtől a szabályozási pótdíj mértéke elmarad, így általában a leadott naperőművi termelési menetrendeken felüli termelésre ösztönöz) az már huzamosabb ideje jellemző Magyarországon, hogy inkább leszabályozásra van szükség a villamosenergia rendszerben, azaz a szabályozható erőművek termelését vissza kell fogni, amelynek természetesen költsége van. Ezt érzékelteti Mezősi Andrásnak, a REKK kutató főmunkatársának a magyarországi villamosenergia-piac 2023-as évének áttekintése című, május végi prezentációjának alábbi ábrája is. Amint láthatjuk: a le irányú aFRR (igénybe vett) szabályozási kapacitások 300-400 MW körül ingadoznak, míg a fel irányú (igénybe vett) kapacitások 250 MW körül (mindkét irány esetén a 2023-as nagy csökkenés módszertani okokkal függ össze).

A fentiek fontos előzmények és keretek ahhoz, hogy miért várhatók változások a kiegyenlítőenergia-elszámolási módszertanban és a KÁT szabályozási pótdíj elszámolásában, amelyekről Horváth Dániel, a MAVIR elemzési osztályának szakértője beszélt rövid előadásában az online fórumon.

Fontos változás jön a kiegyenlítő energiadíj képletében

Amint a fentiekből következik: a változtatások célja, hogy csökkenteni lehessen a rendszer kiegyenlítetlenségi csúcsait és asszimetriáját, a kiegyenlítő szabályozási energia mennyiségét és költségét, és ezekkel együtt a lekötött tartalékok költségét is. Ezt pedig úgy igyekszik elérni a MAVIR a jelenleg az Energiahivatallal (MEKH) még szakmai egyeztetés alatt álló módszertani változtatásokkal, hogy

jobb menetrendtartásra ösztönző elszámolásokat vezet be a módszertanába.

Ennek érdekében két főbb területen tervezi módosítani a kiegyenlítő energia elszámolásával kapcsolatos képletet: egyrészt beemeli a másnapi (DAM) piac mellett a napon belüli (IDC, ID3, IDA) árjelzéseket is felárral drágítva a képletbe, másrészt a rendszer szempontjából szűkös állapotokban (szűkösségi küszöbön túli helyzetekre) felárat alkalmaz azokra, akik ezt a helyzetet okozták, vagyis a rendszerrel azonos irányú kiegyenlítetlenségük van.

A szűkösségi küszöb felett (egy később meghatározandó kiegyenlítetlenség mellett) a MAVIR egy meredeken emelkedő felárat kezd el alkalmazni a képletben, amint azt az alábbi ábra a le- és felszabályozás esetén is jelzi, igaz eltérő árak mellett. Amint az alábbi ábra is érzékelteti: a szűkösség megállapítása a teljes rendszerre vonatkozik, nem pedig egyes mérlegkörökre, azaz ha alkalmazzák a képlet ezen tagját, akkor azt az összes mérlegkörre alkalmazzák. Lényeges az is, hogy kétárassá válik a kiegyenlítő energia elszámolása szűkösségi helyzetben:

az okozó a szűkösségi felárral együtt nézett díjat fizeti, a segítő mérlegkör a megszokott árat kapja.

Fontos, hogy a rendszerirány mellett a napszakok és egyéb paraméterek is befolyásolják majd a szűkösségi felárat. Horváth Dániel az alábbi ábrán látható számértékek kapcsán hangsúlyozta: azok kizárólag szemléltetést szolgálnak, a valós paraméterek meghatározása folyamatban van.

A bevezetés menetrendjét illetően kétlépcsős konzultációt tervez a MAVIR. Először az Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat tervezett változtatásának kerete és a mintaképletek kerülnek közzé tételre egy 30 napos konzultációra, aminek során egy online workshop is megrendezésre kerül az érintett piaci szereplőkkel. Ezután egy második, hivatalos körben kerül a teljes szabályzati szöveg publikálásra az összes paraméterrel és módszertani részlettel kiegészítve. Ezen időszak alatt egy második online workshopot is tart majd a MAVIR a kérdések megvitatására. A hatóság által jóváhagyott módszertan után a terv szerint jövő január elsején indul az új képlet szerint a kiegyenlítő energia elszámolása.

Amint azt Horváth Dániel a kérdezz-felelek részben kimondta: néhány héten belül várható a mintaképlet és

a fejlesztéseknek az a célja, hogy az ipari fogyasztók terhei csökkenjenek.

Változik a KÁT szabályozási pótdíj is

A kötelező átvételi rendszer (KÁT) szabályozási pótdíj elszámolásában is változtatásokat javasol a MAVIR. Ezek majd azt követően válhatnak élessé, hogy ehhez a KÁT- és METÁR- rendeletek módosulnak. Itt is az a fő cél, hogy jobb menetrendtartásra ösztönözzék a (nap)erőműveket, és ehhez szintén pénzügyi ösztönzőket rendelnének.

Az alábbi ábra bal alsó részében a harmadik kedvezményt változtatná meg a MAVIR, mégpedig úgy, hogy

a szabályozási pótdíjfizetésnél a piaci kiegyenlítő energia egységárát kell majd alkalmazni mind a mérlegköri segítőre, mind az eltérés okozójára az eddig csak az okozókra alkalmazott költség-visszaosztás helyett.

Ezzel a KÁT-on belül drágábbá válik az okozói menetrendtől való eltérés, és már meg fog egyezni a piaci mérlegkörökre vonatkozó árral.

A drágításhoz itt is módosítani szükséges a képletet, amelyet az alábbi ábra érzékeltet. Ennek lényege, hogy már nem csak az okozó és az utasított különbözet számít a terv és tény különbségében, hanem minden. Az is lényeges, hogy minden különbözet másnapi áron lesz elszámolva.

Egy nagyon érzékeny harmadik téma is szóba került

Amint a bevezetőben jeleztük: egy kérdésre válaszul kiderült, hogy egy harmadik módosítási javaslata is van a MAVIR-nak, mégpedig a naperőművek negatív/alacsony áras környezetben való termelése témájában. Ez azért nagyon fontos, mert így a kitáguló különbözet a negatív/alacsony HUPX értékesítési ár és a KÁT-beli fix átvételi ár között egyre nagyobb, amit az ipari energiafogyasztókra hárít jelenleg a rendszer, és amint rámutattunk:

ez a legkomolyabb költségnövekedést okozó tétel számukra az áramszámlában.

Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fóruma elnöke a minap frissített összesítésében azt vezette le: az áprilisi 22,2 milliárd forint után az ipari fogyasztóknak májusban 22 milliárd forintot kell befizetniük a KÁT-METÁR mérlegkörből adódó költségek fedezésébe, ami az áprilisi 10,66 forint/kWh után májusban 10,10 forintot jelent. Utóbbi az ipari villamosenergia beszerzési árak mintegy 15-20%-át jelenti, tehát lényeges költségnövelő tényező. Mindezt úgy, hogy amint megírtuk: Európa második-harmadik legmagasabb céges áramára volt már tavaly a második félévben is Magyarországon, és ehhez a relatív versenyképességi hátrányhoz adódik hozzá ez a tétel.

A MAVIR fórumon jelzett, szükségesnek tűnő változtatás tehát ezt a költségnövekedést és relatív versenyhátrányt igyekszik enyhíteni.

Egyelőre annyi hangzott el, hogy a MAVIR javaslatot tett jogalkotó felé a saját javaslatáról, de annak tartalma, iránya nem hangzott el.

Ez a téma rendkívül érzékeny, hiszen a naperőművek napközbeni túltermelésével egyre mélyebbre eső áramárak mellett az ipari energiafogyasztók plusz terhe tényleg jelentős, és növekszik. A potenciálisan felmerülő megoldási irányok egyike sem könnyű:

Az államháztartás nehéz helyzetét elnézve kérdéses, hogy plusz költségvetési támogatásra lenne-e mozgástér az ipari fogyasztók felé,

Felmerülhet az is kérdésként, hogy a KÁT-ban a mérés alapúról menetrend alapúra térne át a pénzügyi elszámolás (jelenleg szűk 3000 MW-nyi naperőmű kapacitás van a KÁT hatálya alatt), és így a bevezetőben jelzett túlzott többlettermelés kérdése is megoldódna, igaz bizonyára sok erőműnek ez fájdalmas lenne.

Az is felmerülhet, hogy a KÁT-ban megígért fix, magas, jelenleg közel 120 euró/MWh körüli átvételi árat utólag változtassák meg (csökkentsék, dinamikussá tegyék, stb.). Ezzel a befektetők sok éve megszerzett jogának csorbítása történne a projektjeik megtérülése kárára, ami akár tömeges perek elindulását is katalizálhatná a magyar állammal szemben.

Egyelőre nem tudni, hogy ebben a fenti harmadik témában milyen tartalmú javaslatok születtek eddig, és végül jogszabályi szinten mikor és mi jelenik meg ebből. A KÁT-os naperőmű tulajdonosok bizonyára feszülten várják ennek apró jeleit, hiszen a napközben mélybe hulló áramárak és a fix átvételi árak között halmozódó feszültség problémájával előbb-utóbb kell valamit kezdeni. Ezt főleg az kényszerítheti ki, hogy a magyarországi naperőmű kapacitások a következő években várhatóan lendületesen tovább növekednek, akárcsak a régióban, így a napközben mélybe hulló árak miatti kihívások csak fokozódni fognak. Ezt a 2025-2026-ra megugró itthoni és régiós akkumulátoros energiatároló kapacitások várhatóan enyhítik majd, főleg, ha 4-6 órás energiatárolásra lesznek képesek.

