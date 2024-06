Amerika is esik, de nem olyan csúnya a kép

Az amerikai tőzsdéket sem kerüli el a pénteki kereskedésben tapasztalt hangulatromlás, a tegnapi csúcsdöntés után ma már mínuszban indították a napot az amerikai tőzsdék: a Dow, az S&P 500, és a Nasdaq is 0,4 százalékkal került lejjebb. A globális hangulatra több tényező is negatívan hatott, beleértve a franciaországi politikai helyzettel kapcsolatos aggodalmakat és a Bank of Japan jelzését, hogy lassítani fogja a mennyiségi lazítás ütemét.

Részben a hét korábbi részében érkezett, vártnál alacsonyabb inflációs adatoknak köszönhetően jól teljesítettek ezen a héten az amerikai tőzsdék (szemben az európai indexekkel), az S&P 500 1,6 százalékkal, míg a Nasdaq 3,1 százalékkal emelkedett eddig, viszont a Dow a maga 0,4 százalékos esésével lemaradt.