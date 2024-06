Hónapok óta szenved a bitcoin, megverték a kötvények ebben a negyedévben

A részvények és a kötvények ebben a negyedévben jobb hozamot biztosítottak, mint a bitcoin, amely április eleje óta 5 százalékot esett. A Bloomberg szerint ez felveti a kriptoboom kifulladásának lehetőségét, és az ETF tőkeáramlásának vizsgálata is arra utal, hogy a korábbi éveknél jóval kevesebb új tőke érkezik a piacra.

A márciusig tartó három hónapban a bitcoin értéke 67 százalékkal emelkedett, messze megelőzve ezzel a hagyományos eszközöket. A második negyedévben azonban a Bloomberg globális kötvényeket, részvényeket és nyersanyagokat követő indexei még alacsony egyszámjegyű hozammal is megelőzték a bitcoint, amely április elejétől a mai napig mintegy 5 százalékot veszített az értékéből.

A bitcoin márciusban elérte történelmi csúcsát 73 798 dolláron, de a jegyzés azóta lejjebb került és az árfolyam többször is sikertelenül próbált visszatérni a korábbi szintekre. Az olyan fejlemények, amelyek korábban felcsigázták a befektetők érdeklődését - mint például az amerikai bitcoin ETF-ek iránti kereslet vagy a Federal Reserve esetleges kamatcsökkentésével kapcsolatos optimizmus - most úgy tűnik, hogy kevésbé hatnak a piacra.

Noelle Acheson, a Crypto Is Macro Now hírlevél szerzője szerint az öt hónapja létező amerikai ETF-ek befektetőinek egy része már korábban is meglévő bitcoin-tulajdonos lehetett. "Más szóval, nem minden ETF-be történő tőkebeáramlás jelent új, a piacra érkező pénzt, és az árfolyamot csak az új pénz fogja mozgatni" - írta.

A JP Morgan stratégái szintén vizsgálták az ETF-ek iránti kereslet jellegét. A Bloomberg által összeállított adatok szerint eddig mintegy 15 milliárd dollárnyi nettó beáramlást vonzottak ezek az ETF-ek. A stratégák szerint valószínűleg jelentős mozgás történt a kriptotőzsdei tárcák irányából az új spot bitcoin ETF-ek felé. Ha ez utóbbit nem számítjuk, akkor a JP Morgan becslése szerint a kriptopiacra irányuló nettó tőkeáramlás - beleértve az ETF-eket, a kockázati tőkealapok általi forrásbevonást és a CME Group határidős piacát - mindössze 12 milliárd dollárra tehető.

Ez jóval alacsonyabb, mint a 2021-es mintegy 45 milliárd dollár és a 2022-es nagyjából 40 milliárd dollár - írta a JP Morgan.

A stratégák hozzátették: "szkeptikusak", hogy a jelenlegi 2024-es tőkebeáramlási ütem az év hátralévő részében is fennmarad.

A bitcoin elmúlt hónapokban nyújtott gyenge teljesítménye mögött a bányászok által végrehajtott eladások is állhatnak. A bányászok jutalomként bitcoint kapnak azért cserébe, hogy nagy teljesítményű számítógépekkel támogatják a hálózatot és feldolgozzák a tranzakciókat. A bányászatért járó jutalmakat négyévente felezik (a legutóbbi felezés áprilisba volt), ami nagyobb kihívást jelentő működési környezetet termet a bányászok számára.

A bitcoin árfolyama jelenleg 66 950 dollár közelében áll, ez év eleje óta 58,4 százalékos emelkedést jelent.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ