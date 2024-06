Kiakadtak a részvényesek: a Tesco dolgozói alig keresnek, miközben a vezérigazgató milliárdos fizetést zsebel be

A Tesco ma tartja éves közgyűlését, ahol az igazgatóságnak meg kell védenie Ken Murphy vezérigazgató 10 millió fontos (4,7 milliárd forint) fizetéscsomagját a részvényesek kritikáival szemben. Egy befektetői csoport szerint ez a fizetés mintegy 430-szorosa annak, amit egy átlagos dolgozó keres a Tescónál.

A Tesco, Nagy-Britannia legnagyobb szupermarketcsoportja, pénteken tartja éves részvényesi közgyűlését, ahol az igazgatótanácsnak meg kell indokolnia Ken Murphy vezérigazgató közel 10 millió fontos fizetéscsomagját. A befektetők egyre hangosabban tiltakoznak az általuk túlzottnak tartott igazgatósági fizetések ellen.

A Tesco múlt hónapban közzétett éves jelentése szerint Murphy a 2024. február 24-ig tartó évben 9,93 millió fontot kapott, szemben a 2022/23-as 4,44 millió fonttal.

A ShareAction nevű felelős befektetői csoport szerint ez az összeg 430-szorosa annak, amit a Tesco átlagos alkalmazottja keres.

A ShareAction azt tervezi, hogy megkérdezi a Tesco igazgatótanácsát, hogyan tudják indokolni Murphy fizetését, miközben sok szerződéses takarító és biztonsági személyzet kevesebbet kap, mint az úgynevezett valódi megélhetési bér. Ez utóbbi egy olyan minimális órabért jelent, amely elegendő ahhoz, hogy a munkavállalók fedezni tudják alapvető szükségleteiket. Jelenleg Londonban ez az összeg 13,15 font óránként, míg az Egyesült Királyság többi részén 12 font.

A ShareAction Good Work befektetői koalíciója - amely többek között olyan nagy neveket foglal magában mint az LGIM és az HSBC Asset Management - szorgalmazza, hogy minden nagy brit szupermarket garantálja alkalmazottainak a valódi megélhetési bért.

A Tesco viszont azt állítja: Murphy teljes kompenzációs csomagjának nagy része azt tükrözi, hogy "feszített célokat ért el egy rendkívül kompetitív ágazatban". Hozzátették továbbá: "Továbbra is elkötelezettek vagyunk a versenyképes és méltányos bérezési csomag mellett minden kolléga számára".

A Tesco ma 4,6 százalékos bevételnövekedésről számolt be a hazai piacát tekintve az előző negyedévből, és közölte, hogy az év hátralévő része is jól alakulhat, amelyet a cég megismételt előrejelzése is tükröz. Ken Murphy vezérigazgató elmondta, hogy a Tesco piaci részesedése jobban nőtt, mint az elmúlt két évben bármikor. A Kantar piackutató szerint a május 12-ig tartó 12 hétben a cég piaci részesedése 50 bázisponttal 27,6 százalékra nőtt.

"A vásárlók más kiskereskedőktől váltanak hozzánk, gyakrabban vásárolnak nálunk és többet tesznek a kosarukba" - mondta Murphy, hozzátéve, hogy az értékesítési trendek összhangban vannak a csoport várakozásaival.

A Tescónak úgy tűnik bejött a stratégiája, amely szerint a legfontosabb árucikkek árát az Aldihoz igazítja, és a Clubcard hűségprogram is nagy népszerűségre tett szert. Ezeket a programokat a cég az üzletekben történő költségcsökkentéssel ellensúlyozza, és 2024/25-ig további 500 millió font megtakarítást tervez.

A Tesco közölte, hogy a május 25-ig tartó 13 hétben, a pénzügyi első negyedévben a teljes forgalma - a forgalmi adó és az üzemanyag áfa nélkül - 15,3 milliárd font volt, ami 3,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A Tesco emellett fenntartotta a kiskereskedelmi korrigált üzemi eredményre vonatkozó előrejelzését (ez a cég által preferált eredménykategória), így legalább 2,8 milliárd fontot érhet el a 2024/25-ös évben, szemben a 2023/24-es 2,76 milliárd fonttal.

A Tesco árfolyama idén 4,1 százalékkal került feljebb.

Forrás: Reuters

