Betámadták a Pfizer-vakcina gyártóját elhallgatott mellékhatások miatt

Az amerikai Kansas állam hétfőn beperelte a Pfizert, azzal vádolva a vállalatot, hogy félrevezette a nyilvánosságot a Covid-19 vakcinával kapcsolatban, eltitkolt kockázatokat, és hamis állításokat tett a hatékonyságáról.

A keresetben Kansas állam azt állítja, hogy a Pfizer megsértette a kansasi fogyasztóvédelmi törvényt, és kártérítést követel. A kereset szerint a Pfizer nem sokkal a vakcina 2021 eleji bevezetése után elhallgatta azokat a bizonyítékokat, amelyek szerint az oltás terhességi komplikációkkal, valamint a szívben és a szív körül kialakuló gyulladásokkal, szívizomgyulladással és szívburokgyulladással hozható kapcsolatba.

"A Pfizer által a Covid-19 vakcinával kapcsolatban tett kijelentések pontosak és tudományosan megalapozottak voltak" - áll a Pfizer közleményében, hozzátéve, hogy úgy véli, a keresetnek nincs alapja.

Az amerikai gyógyszerhatóság 2021 júniusában egészítette ki a vakcina címkéjét a szívizom- és szívburokgyulladásra vonatkozó figyelmeztetéssel, mint ritka mellékhatás. Ami a terhességi komlpikációkra vonatkozó vádakat illeti, az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézete által 2023-ban végzett, 21 tanulmányt áttekintő vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a Covid vakcinák nem állnak összefüggésben vetélésekkel.

Kansas szerint a Pfizer azt is hamisan állította, hogy a vírus eredeti törzsével szemben kifejlesztett vakcina továbbra is nagy hatékonyságú a variánsokkal szemben, és hogy nemcsak a megbetegedést, hanem a vírus átvitelét is megakadályozza.

Ken Paxton texasi főügyész tavaly hasonló pert indított a Pfizer ellen, amely még mindig függőben van. A Pfizer ezt az ügyet is alaptalannak nevezte. Kobach hétfőn azt mondta, hogy más államok is együttműködtek Kansasszal a vizsgálatban, és várhatóan szintén pert indítanak.

A Pfizer partnere, a német BioNTech nem alperes az ügyben.

Címlapkép forrása: Getty Images