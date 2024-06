Új csúcson az S&P 500

Az elmúlt időszakban több olyan reálgazdasági adat is napvilágot látott az USA-ból, amely a gazdaság lassulása irányába mutat. Ugyan a Fed az előző kamatdöntésen a vártnál szigorúbb hangnemet ütött meg, azonban megjegyezte azt is, hogy az adatok romlása és az inflációs kilátások javulása esetén akár a szeptemberi kamatcsökkentés sem zárható ki. Emiatt a piac szoros figyelemmel követi a mai adatokat is.