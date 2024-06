Kiszivárgott, mennyibe kerülhet a Ferrari első elektromos autója

A Ferrari első elektromos autója legalább 500 000 euróba (198 millió forint) fog kerülni - árulta el egy, az ügyet jól ismerő forrás a Reutersnek. Az olasz márka ezzel együtt egy olyan üzem megnyitására is készül, amely nemcsak az elektromos modellt fogja gyártani, hanem akár harmadával növelheti a csoport termelését.

A Ferrari korábban bejelentette, hogy jövő év végén tervezi piacra dobni első elektromos autóját. Az 500 000 ezer eurós ár - amely nem tartalmazza a jellemzően 15-20 százalékos pluszköltséget jelentő extrákat és kiegészítőket -, jóval meghaladja egy átlagos Ferrari árát, ami az idei első negyedévben extrákkal együtt 350 000 euró körül mozgott. Összehasonlításképpen: a kevésbé exkluzív szegmensben mozgó Porsche Taycan ára 100 000 euró körül indul.

Az elektromos modellt a Ferrari pénteken felavatandó új gyárában fogják gyártani, amely az észak-olaszországi Maranellóban található. Az új üzem - vagy ahogy nevezik "e-build" - merész lépés a vállalat számára, hiszen jelentősen megnöveli a cég gyártási kapacitását. Tavaly kevesebb mint 14 000 autót szállított le a Ferrari, de az új gyárral 20 000-re nőhet a gyártási kapacitás. Mivel a márkának fontos eleme az exkluzivitás (ami az árazással is összefügg), így a darabszám növelése kockázatos lehet.

A Ferrari azonban már bizonyította sikerességét a hagyományos kétüléses sportautók és grand tourerek világán túlmutató terjeszkedéssel is. A tavaly bemutatott Purosangue SUV például nagy sikert aratott. Tehát az exkluzivitás veszélyeztetése nélkül is megoldható a Ferrarik iránti növekvő kereslet kielégítése.

Az erős keresletet jól jelzi, hogy a várólisták egyes modellekre akár két évet is meghaladhatnak.

A forrás szerint a termelésnövekedés több modell bevezetésén keresztül valósulhat meg, mivel a cég tartja magát az üzletpolitikájához, mely szerint limitálja az egyes modellek legyártott darabszámát, függetlenül attól, hogy mennyire sikeresek.

Az új maranellói gyárban nemcsak az új EV-t és annak alkatrészeit is fogják gyártani, hanem benzines és hibrid autókat is. A Reuters forrása szerint a gyár 3-4 hónapon belül teljesen üzemképes lesz. Emellett hozzátette, hogy egy második EV modellt is fejleszt a Ferrari, bár ez még csak korai szakaszában van.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ