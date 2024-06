Külföldi piacokon folytatódhat a Gloster-sztori - Mi jön most?

Majdnem napra pontosan négy éve kezdődött meg a kereskedés a Gloster részvényeivel a BÉT Xtend piacán – konferálta fel a mai befektetői tájékoztatót a társaság HR-igazgatója, Oszlánszki Péter. Ezt követően Szekeres Viktor, a Gloster alapítója és elnöke beszélt a tervekről, a kilátásokról, a növekedési lehetőségekről, és arról, hogy miért lehet izgalmas a Gloster-sztori.

Mind az árbevétel, mind az EBITDA masszív növekedésen van túl, amit akvizíciós hatás is bőven segített az elmúlt években, 60 hónap alatt 11 tranzakciót bonyolított le a vállalat. Az elmúlt év egy nagyon egyedi sztori volt, most sokkal inkább arról érdemes beszélni, hogy mit tartogat a jövő – mondta el Szekeres Viktor.

A Gloster a legnagyobb magyar tulajdonú, szoftverértékesítést exportáló cég Magyarországon, a 12. legnagyobb hazai tulajdonban lévő IT-cég bevétel alapján – tette hozzá.

Az egy ügyfélre eső árbevétel a szoftverfejlesztésben a legnagyobb, ezért ezt szeretné tovább vinni nemzetközi vizekre a vállalat.

A szoftverfejlesztés különlegessége, hogy ellentétben a termékértékesítéssel, ahol egészen pontosan meg lehet mondani a profittartalmat a kikerülési-bekerülési árral, a szoftverfejlesztésben van egy szerződéses ár, és a fejlesztőn múlik, hogy ebből mit hoz ki, a javuló hatékonyság pedig magasabb profitrátát eredményez – tette hozzá a mai BMW-szerződés bejelentése kapcsán Szekeres Viktor.

A növekedési kilátásokkal kapcsolatban a cégvezető kiemelte a mesterséges intelligenciát, ami miatt mindenbe újfajta chipeket fognak tenni néhány éven belül. Hozzátette, hogy a rendszeres árbevétel a legfontosabb pillér a Glosternél. Az export árbevétel már eléri a teljes bevétel felét, a cél, hogy ezt tovább növelje a vállalat, minél nagyobb ez az arány, annál többet ér a cég.

A növekedést külföldön keresi a Gloster.

A nemzetközi értékesítésben három fő régióra koncentrál a Gloster: az Egyesült Királyság, a DACH-régió és a skandináv régió, svéd fókusszal. Utóbbi most tart ott, ahol a német piac néhány éve, nagy lehetőséget jelenlenek a Glosternek a kiszervezések, itt a balti államokkal kell versenyezni.

Saját termékkel kell megjelenni, azzal lehet differenciálni a külföldi piacokon. Két saját fejlesztésű termékkel jön ki a Gloster rövidesen, már zajlanak a fejlesztések és ügyfelek is vannak. Jövőre a nemzetközi értékesítés termékeit behoznák a magyar piacra is.

Kihívásokkal is szembesült a cég, például az erős forint következtében. Emellett az extrém inflációnak hatása volt az IT-s bérekre, de hiába fizetett ki magasabb béreket a vállalat, azt az infláció meg is ette. A belső szinergiahatások kihasználásában bőven van még tér, a Level up-programtól 200 millió forintos megtakarítást vár a menedzsment. A fülöp-szigeteki SSC-ben, ami a tervek szerint a harmadik-negyedik negyedévben nyílik, jelentős megtakarítási lehetőségek vannak a béreknek köszönhetően – mondta el a cégvezér.

A jövőbeli növekedést a mesterséges intelligencia segítheti, ami a cégvezető véleménye szerint Microsoft fókuszú lesz. Egyelőre azok keresnek, akik az AI-hoz szükséges eszközöket adják el (most az Nvidia), mint ahogy az aranyláz idején először azok kerestek, akik eladták az ásókat és a bakancsokat. De a jövőben a Microsoft lehet a nagy nyertes Szekeres Viktor szerint, itt pedig helyzeti előnyből indul a Gloster.

2026-ra 15 milliárd forint körüli árbevétel és 3 milliárd forint körüli EBITDA a menedzsment várakozása.

Ennek forrása az organikus növekedés, a belső szinergiákból származó megtakarítás és a nemzetközi értékesítés lehet. Emellett a legnagyobb EBITDA-t azok a cégek termelik most a Glosternél, amelyben 51% tulajdona van, itt a cél megvenni a hátralévő üzletrészeket is: a Mineóban 70%-ot és a P92-ben pedig 94%-ot szerezne a Gloster. Ez az adózott eredményt is növeli. A tulajdonrész kifizetéséhez a saját források mellett 2025-ben további forrásbevonást tervez a Gloster.

Az eladósodottság az EBITDA arányában továbbra is alacsony, még a nagy kamatemelkedés előtt sikerült forrást bevonni, így annak ellenére, hogy van szignifikáns adósság, a kamatköltség viszonylag alacsony – mondta el Szekeres Viktor.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy miért érdemes most befektetni a Glosterbe, Szekeres Viktor elmondta, hogy a cég megteremtette a növekedés alapjait, megvan a csapat és a szükséges erőforrás, vannak világosan kommunikált következő lépések, és ezzel párhuzamosan nagy energiát helyez a belső szinergiahatások kiaknázásába a vállalat. 2026-tól szeretne osztalékfizetést kezdni a vállalat, az osztalékpolitikát a napokban közzéteszi a cég.

