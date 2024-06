A gyerekek adatvédelme miatt perelné az USA a TikTokot

Az amerikai igazságügyi minisztérium hamarosan pert indít a népszerű közösségi média platform, a TikTok ellen, ám ezúttal nem a felnőtt felhasználók adatvédelmi jogainak megsértésére összpontosítanak, hanem a gyermekek adatvédelmi jogaira - értesült egy bennfentes forrás a Reuters információi szerint.

Az Amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) már korábban is vizsgálta a TikTok és anyavállalata, a ByteDance esetleges jogsértéseit. Kedden az FTC hivatalosan is átadta az ügyet az igazságügyi minisztériumnak. A Reuters már 2020-ban beszámolt arról, hogy mind az FTC, mind pedig az igazságügyi minisztérium vizsgálja azt az állítást, miszerint a TikTok nem tartotta be a gyermekek magánéletének védelmét célzó 2019-es megállapodást.

A TikTok határozottan visszautasította az FTC állításait és csalódottságát fejezte ki a per miatt. "Határozottan nem értünk egyet ezekkel az állításokkal" - nyilatkozta a vállalat.

Fontos megjegyezni, hogy ez a vizsgálat különálló attól a kongresszusban jelenleg is zajló vitától, amely arra vonatkozik, hogy vajon hozzáférhet-e jogosulatlanul a kínai kormányzat 170 millió amerikai felhasználó adataihoz. A TikTok ezt szintén tagadja.

A helyzet tovább bonyolódik egy áprilisban elfogadott törvény miatt, amely előírja, hogy ha a ByteDance nem adja el január 19-ig amerikai eszközeit, akkor tilalomra számíthat. A ByteDance csütörtökön kijelentette: bírósági beavatkozás nélkül elkerülhetetlen lenne a tiltás. Hozzátették: "az eladás technológiaiilag, kereskedelmileg és jogilag nem lehetséges".

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images