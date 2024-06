ESG-index bevezetését tervezi az Erste Bank - Így támogatná a kkv-szektor zöldülését

A kkv-szektor aktualitásairól, a fenntartható működésről, a társadalmi-környezeti felelősségvállalásról, valamint arról is szó volt az Erste Bank sajtóreggelijén, hogy idén milyen gazdasági, üzleti környezetben kell helytállniuk a kis- és középvállalkozásoknak, illetve mikor érdemes belevágni a felkészülésbe az ESG-törvény előírásainak teljesítését illetően. Az Erste kkv üzletágának, valamint fenntarthatósági irodájának vezetői arról is beszámoltak, hogy egy ESG-index bevezetését tervezik a kkv-szektorból érkező partnereik számára is, a nagyvállalatoknál ugyanis ez már működik.

Kivárás, stagnálás, bizonyos értelemben csökkenés – a kkv-szektor a túlélés és az alkalmazkodás lehetőségeit keresi az idén, miközben folyamatosan új kihívásokkal találja magát szemben. Az ipar és az építőipar kibocsátása csökken: részben a hagyományos export piacainkon tapasztalható visszaeső rendelésállomány miatt, részben a hazai lakásberuházások visszaesése, valamint az uniós és állami finanszírozású projektek hiánya és a beruházások általános csökkenése következtében. A szolgáltató szektor a visszaeső kereslettel küzd. Az agráriumban az aszály után a háborús év utóhatásai, a magas alapanyagárak és a zuhanó felvásárlási árak rontják a jövedelmezőséget.

Az elmúlt 3 év a folyamatos alkalmazkodásról és az extrém sokkhatások kezeléséről szólt a kkv-szektornak. Sokan ebben az időszakban jöttek rá, hogy mennyire sérülékeny a működésük - mondta el az Erste Duplán Szerdahelyi Róbert, az Erste kkv üzletágának vezetője.

Az ESG szempontok szerepe a piacszerzésben, a stabilitás megtartásában lesz kulcstényező a következő években a kkv-knak is,

hiszen a nagyvállalatok megfelelései közvetetten már őket is befolyásolják. Különösen igaz ez azokra a szereplőkre, akik exportra gyártanak, például német nagyvállalatokkal állnak kapcsolatban. A beruházási döntések kapcsán a vezető elmondta, hogy a vállalatoknak úgy érdemes ezeket mérlegelni, hogy a mostani fejlesztéseik támogassák az évekkel későbbi versenyképességüket. A bankoknak abban is nagy szerepe lehet, hogy a partnereiknek megmutassák, hogy iparági összehasonlításban az adott cég, illetve más vállalkozások hogyan teljesítenek, hogyan állnak.

Szerdahelyi Róbert kiemelte, hogy az autóipari, gépipari kkv-szektorban, valamint az élelmiszeripari nagyobb szereplőknél is vannak már jó példák az ESG-gyakorlatok átvételét illetően, a szempontoknak való megfelelésben.

Jön az ESG-törvény

Sok vállalkozás működését nehezíti az uniós finanszírozások körüli bizonytalanság, a támogatások és kedvezményes hitelek elérhetősége. Az energiaárak ingadozása és a zöld átállás kérdései is fontosak, hiszen az energiaárak hosszú távú alakulása meghatározza a vállalkozások költségstruktúráját és versenyképességét. A korábban megszokottnál még mindig magasabb inflációs környezet miatt pedig nő a cégek forgóeszköz-finanszírozási igénye. A vállalkozásoknak ebben a bizonytalan gazdasági környezetben kellene erőforrásaikat, le nem kötött kapacitásaikat arra fordítani, hogy már most megkezdjék a felkészülést az ESG-törvény előírásainak teljesítésére. Szaniszló Bálint, az Erste fenntarthatósági irodájának vezetője szerint ez versenyelőnyt jelenthet a számukra:

egyrészt hatékonyabb lehet a működésük, másrészt a fellendülés időszakában már felkészülten nézhetnek szembe a kihívásokkal.

Szaniszló Bálint elmondta, hogy a bank több, mint 200 ügyfelét kérdezte meg az ESG-szempontoknak való megfelelésről, a tapasztalatok azt mutatják, hogy még van tér a fejlődésre ezen a területen.

Az ESG-törvény célja, hogy elősegítse a fenntarthatóságot és a társadalmi felelősségvállalást a vállalkozások körében. Ez a kkv-k számára is új feladatokat jelent. A vállalkozásoknak többek közt mérniük és csökkenteniük kell a szén-dioxid-kibocsátásukat. Ehhez a legtöbb esetben energiahatékonysági intézkedésekre, beruházásokra lesz szükség, és megfelelő hulladékgazdálkodásra.

Mindezeken túl a kkv-knak figyelmet kell fordítaniuk a munkavállalói jólétre, és az etikus üzleti gyakorlatokra is: fókuszba kerülnek a dolgozóknak szóló képzési programok, az esélyegyenlőség, az új belső ellenőrzési rendszerek. Mindezt pedig mérni is fogják, például azok a nagyvállalatok, amelyeken nem csak a saját, hanem a beszállítóik fenntartható működését is számon kérik a jogalkotók.

A vezető a bank saját példáján keresztül hangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy a kkv-szektor is időben elkezdje a felkészülést, noha az ESG-törvény őket egyelőre csak közvetetten érinti. A banknak jövőre kell a CSRD jelentést elkészítenie, aminek az előkészítésén közel 30 munkavállaló dolgozik már egy éve. Nagyvállalatként több erőforrást lehet allokálni a jelentések előkészítésére, de így is időbe telik. A kkv-szektornál éppen ezért különösen fontos, hogy már most reagáljanak a jövőbeli elvárásokra.

A beszélgetés során azt is elmondták a vezetők, hogy az Erste a nagyvállalati ügyfeleinél már most is készít ESG-indexet, ami segítséget jelenthet az ESG-törvény előírásainak való megfelelésben is. A pénzintézet ESG-indexéből kiderül, hogy az adott társaság működése mennyire fenntartható, illetve hasznos lehet az adott iparág többi vállalatának összehasonlíthatósága szempontjából is.

Az Erste azt tervezi, hogy ilyen ESG-indexszel fogja segíteni a kkv-ügyfeleket is annak érdekében, hogy könnyebben tudjanak eleget tenni az ESG-törvény előírásainak

– osztotta meg Szaniszló Bálint.

