Ilyet még nem láttunk: új rekord született a magyar naperőműves áramtermelésben

A MAVIR jelenlegi elszámolási mérési adatai szerinti 3190 MW-os eredményhez sorozatos csúcsdöntéseken keresztül jutottunk el, hiszen a tavaly regisztrált legmagasabb értéket (2731 MW) idén februártól áprilisig minden hónapban sikerült meghaladni.

Amint az alábbi ábrán látszik: tegnap délben 4500 MW-os rendszerterhelés (aktuális fogyasztás) mellett tényleg rendkívül magas, a MAVIR adatai szerint 3190 MW-os termelést produkáltak az ipari méretű naperőművek (sárga terület), és mivel a Paksi Atomerőművet nem terhelték vissza, így ezzel párhuzamosan mintegy 1700 MW nettó áramexportot bonyolított az ország.

A tárca felidézi, hogy az idei esztendő is látványos sikereket hozott a hazai napenergia kapacitások bővülésében: februárban a saját célra termelő erőművekkel együtt, májusban pedig azok nélkül is a korábban 2030-ra megcélzott 6000 megawatt fölé nőtt az összes beépített teljesítmény. Erről bővebben, ábrákkal itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 06. 14. Gyorsan terjed egy különleges naperőművi megoldás Magyarországon

Azt is megjegyzik, hogy a felülvizsgálat alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv ezért a következő évtized elejére már 12000 megawattal számol a naperőmű kapacitások terén. Felidézik, hogy Magyarországon 2023-ban Chile és Görögország után a világon a harmadik, Európában a második legmagasabb volt a napenergia aránya az áramtermelésben. Azt is megjegyzik: hazánk tavalyelőtt óta a globális élvonalba tartozik a kapacitások éves növelésében. 2022-ben 21, 2023-ban 28 ország tudta legalább 1 gigawattal gyarapítani napelemes teljesítményét. A hazai mutató rendre mintegy 1,1 és 1,6 gigawatt volt, az időarányos előrehaladás alapján idén is négyszámjegyű lehet. Az Európai Unióban Magyarországon nőtt a harmadik legnagyobb arányban, 265 százalékkal az időjárásfüggő megújuló kapacitás 2019-ről 2023-ra.

Címlapkép forrása: Getty Images