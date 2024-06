Forradalmi újítással rukkolt elő egy bitcoin-bányász: egy egész város fűtését ellátja

Érdekes pilot projektbe kezdett a Marathon Digital nevű kriptobányász cég. A bitcoin bányászata során keletkező hőt olyan módon hasznosítják újra, hogy az képes legyen ellátni egy finn települése fűtési igényeit. A 2 megawattos adatközpont, amelyet május végén helyeztek üzembe, Satakunta tartományban található, ahol egy 11 000 lakosnak otthont adó települést lát el.

JUST IN: Marathon is now warming a town of over 11,000 in Finland using heat from mining #Bitcoin