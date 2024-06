Nagy esés után kapaszkodtak a tőzsdék

Az egymást követő felvásárlásoknak, a kedvező működési környezetnek és a profi menedzselésnek/költségkontrollnak köszönhetően az OTP korábban soha nem látott profitot termel, kis túlzással annyit, amennyit értelmesen már nem könnyű elkölteni. Persze, osztalékot fizetni és részvényeket visszavenni is lehet, de még úgy is marad az adózott eredményből bőven, ezért is figyeli az OTP aktívan a felvásárlási lehetőségeket. Azt már tavasz óta tudjuk, hogy az OTP megvenné a baltikumban működő Luminort, az elmúlt hetekben pedig az is kiderült, hogy a hatékonyan működő, értelmes piaci részesedésű, ígéretes piacokon működő Luminor iránt több bank is érdeklődik, a verseny pedig könnyen felhajthatja az árat.