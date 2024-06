Beszakadt a H&M árfolyama, aggasztó hírt közölt a cég

Nagyot esett ma H&M árfolyama, miután a vállalat a vártnál kisebb második negyedéves profitról számolt be és csalódást keltő előrejelzéssel szolgált - írta meg a CNBC

Közel 13 zuhant ma a H&M árfolyama, miután a vállalat második negyedéves számai, illetve előrejelzése a várakozásokhoz képest kedvezőtlenebbül alakult.

A H&M üzemi eredménye március és május között 7,1 milliárd svéd korona volt, ami elmaradt az elemzők által várt 7,37 milliárd koronától. Bár az eredmény jobb volt a tavalyi év azonos időszakában elért 4,7 milliárd koronánál, ez nem volt elegendő ahhoz, hogy megnyugtassa a piacokat.

A vállalat közleményében kiemelte, hogy a rossz időjárás jelentős hatással volt a júniusi eladásokra, így helyi devizában számolva 6 százalékos csökkenésre számít az előző évhez képest.

Daniel Ervér vezérigazgató kijelentése további nyomást helyezett a H&M részvényárfolyamára, miután szerinte nehezebb lesz idén elérni a marzsok tekintetében kitűzött célokat.

"Továbbra is célunk, hogy a 2024-es teljes évre 10 százalékos operatív marzsot érjünk el. Az idei évben azonban ennek a szintnek az eléréséhez szükséges feltételek problémássá váltak, mivel úgy értékeljük, hogy a beszerzési költségeinket és az értékesítési bevételeinket befolyásoló külső tényezők - többek között az alapanyagárak és a devizahatás - az év második felében a vártnál negatívabb hatást gyakorolnak majd."

A cégvezér hozzátette, hogy a H&M folytatja beruházásait mind az online térben, mind pedig fizikai üzleteiben. A párizsi, milánói, berlini és stockholmi üzletek korszerűsítése következik azok után, hogy New Yorkban, Londonban és Tokióban már végrehajtották ezeket a fejlesztéseket.

A magasabb megélhetési költségek és a pandémia utáni költekezés lassulása komoly kihívást jelent mind az utcai divat-, mind pedig a luxuskiskereskedők számára. A hónap elején a Zara tulajdonosa, az Inditex arról számolt be, hogy az első negyedévben az előző évi növekedéshez képest lassult az értékesítés, bár májusban visszapattanást jelzett. Eközben egy újabb versenytárs is felbukkant: a kínai Shein fast fashion cég egyre nagyobb teret hódít Európában is.

Címlapkép forrása: Peter Dazeley/Getty Images

