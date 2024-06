Távozik a MAVIR vezérigazgatója, máris megvan az utód

A MAVIR felügyelő bizottságának június 27-i, rendkívüli ülésén született döntés értelmében, június 28-ával, közös megegyezéssel távozik posztjáról Biczók András vezérigazgató. Június 28-tól, a vezérigazgató feladatait, Batta Gergő veszi át.

Biczók András napra pontosan öt éve lépett be a MAVIR-hoz. Ez idő alatt a MAVIR-nak, mint kritikus infrastruktúra üzemeltetőnek jelentős kihívásokkal kellett megküzdenie. Hivatalba lépése után néhány hónappal robbant be a koronavírus-járvány első hulláma.

A járványhelyzet teljes megszűnése előtt újabb kihívást jelentett az ukrán háború kirobbanása, ami miatt Ukrajna és Moldova az együttműködő európai rendszerrel történő vészhelyzeti szinkronizációját kellett hetek alatt megoldani.

Az ukrán háború következtében kialakult árválság érintette az energiapiacokat is, ami további kihívások elé állította a társaságot, beszerzési, likviditási és finanszírozási oldalról is egyaránt, azonban ezeket is sikerült megnyugtatóan kezelni.

Mindeközben rendkívül dinamikusan növekedett a magyarországi időjárásfüggő kapacitások nagyságrendje, néhány év alatt megháromszorozódtak az ipari napelem kapacitások, ami IT és infrastruktúra oldalon is jelentős volumenű fejlesztéseket tett és tesz szükségessé napjainkban is. A MAVIR idén és a következő években, csak az infrastruktúra fejlesztésére éves szinten több, mint 100 milliárd forintot kell, hogy fordítson, a termelői és fogyasztói igények rohamos növekedése okán.

Biczók András munkájának köszönhetően a MAVIR a változási folyamatokban meghatározó és újból vezető szerepet szerzett, az iparág vezető think-tank-jévé vált - áll a társaság holnapján közzétett közleményben.

Címlapkép forrása: Getty Images