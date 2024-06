Új piacra lépett az OTP Bank: saját online piacteret indítottak

Néhány hónapos tesztüzemmód után piacra lépett az OTP Fizz: a csoport online piactere a pénzintézet infrastruktúrájára épülve szeretne meghatározó lenni a magyar piacon – hangzott el a pénzintézet csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Fischer András, OTP Bank Innovációs Igazgatója a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy nagy nyomás alatt állnak a bankok világszerte: a technológiai óriáscégek is beléptek a pénzügyi szektorba, a fintechcégek térnyerése egyre erősödik, számos alternatív banki szereplő is megjelent. A folyamatok az ügyféligényeket is formálják: ennek legfontosabb aspektusa, hogy a fogyasztók mobilról szeretnék elérni a banki termékeket, kényelmesen és gyorsan.

Fischer szerint a szektor háromféle stratégiai választ adhat erre a folyamatra:

Konszolidáció: csökken a bankok száma, akik megmaradnak, azok viszont egyre nagyobbak. A régió egyik vezető konszolidátora az OTP Csoport. Technológiai adaptáció: az innovációs igazgató szerint ebben is élen jár a pénzintézet, komoly fejlesztések futnak például AI-területen, fejlesztik a mobilbankot. Diverzifikáció: a bankok hagyományosan termékközpontúan gondolkoznak, a jövő iránya viszont az ökoszisztémák fejlesztése. Ilyen projekt volt a pénzintézetnél a belépés az ingatlanpiacra vagy a magánegészségügybe.

Ezzel párhuzamosan nagy potenciált látnak az e-kereskedelemben is, ezért indították el saját online piacterüket, OTP Fizz néven.

Szőcs András, az OTP Fizz ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy az új webshop "pure marketplace", azaz tiszta online piactér. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hibrid rendszerben működő (azaz a saját termékek mellett kereskedő partnereket is beengedő) legnagyobb magyar webshopokkal szemben nem saját termékeket értékesítenek, hanem egy platformot teremtenek, amin a kereskedőket összekötik a vásárlói bázissal. Ehhez fejlesztettek egy biztonságos, átlátható felületet, ahol egy adott termékre több különböző kereskedőnek is lehetősége van csatlakozni különböző ajánlatokkal.

A cél, hogy sokféle terméket több opcióval (például szállítás, beszerelés, garancia), többféle kereskedőtől is meg lehessen vásárolni, a legmagasabb, banki szintű biztonság mellett.

A potenciális vevőkörnél a 3,5 millió OTP-ügyfélre is alapoznak. Ugyanakkor beszállítói oldalról is számos kereskedőpartnerük van, ők kihasználhatják a bank termékeit, például a vállalati hiteleket.

Elhangzott: az OTP Fizz néhány éven belül szeretne az hazai e-kereskedelmi piac egyik vezetője lenni. Folyamatosan vizsgálják a lehetőségét annak, hogy az online kereskedelemben külpiacokon is megjelenjenek.

Kihasználják a meglévő infrastruktúrát

A Portfolio kérdésére Fischer András elmondta, hogy több szempontból is helyzeti előnnyel indulnak a piacon, a pénzintézet know-how-jára és infrastruktúrájára alapozva. Példaként hozta fel, hogy az ügyfélszolgálat területén is nagy tapasztalata van a pénzintézetnek, az eddigi OTP-s contact center látja majd el az új webshopot is.

A piacteret összekapcsolják a Simple-rendszerrel, a bevezető kampány részeként kedvezményes áruhitellel is készülnek. Már több száz kereskedelmi partnerrel rendelkeznek, az oldalon 630 kategóriában több ezer termék található. Ezeket a számokat sokszorosára szeretnék növelni.

Jelenleg az elektromos rollerek, forró levegős sütők, ventilátorok a legnépszerűbb termékek.

Címlapkép: Szőcs András és Fischer András. Fotó: OTP Bank.