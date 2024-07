Most érdemes figyelni, közel 3 éve nem történt ilyen a Teslával!

Az év első hónapjaiban igencsak rájárt a rúd a Teslára. Elon Musk cége ugyanis a jelentős árcsökkentések ellenére is jócskán visszaeső értékesítési számokat jelentett, miközben a vállalat eredményessége is csökkent. Ez a részvényárfolyamra is negatívan hatott, és volt olyan időszak, amikor a Tesla volt az S&P 500 legrosszabbul teljesítő részvénye. Az elmúlt időszakban azonban több pozitív hír is érkezett, ennek köszönhetően pedig a Tesla árfolyama sorra törte át a fontos szinteket. A vállalat ráadásul hamarosan közzéteszi második negyedéves jelentését, éppen ezért megnéztük, hogy milyen lehetőségek lehetnek a Teslában a mostani emelkedést követően.