Szokatlan fegyvert fejleszt az Amazon 1,3 milliárd dollárból

Az Amazon felhőszolgáltatási részlege 1,3 milliárd amerikai dolláros szerződést írt alá az ausztrál kormánnyal: három adatközpont építését vállalják, amelyek segítenek a hírszerzési és a katonai információk tárolásában, megosztásában és AI adatelemzésre is alkalmasak lesznek - számolt be a Financial Times.