Tovább esnek a kriptovaluták

A tegnapi nap után ma is meglehetősen kedvezőtlen hangulatban telik a kereskedés a kriptopiacon, a bitcoin jegyzése pedig már a 60 000 dolláros szintet is leszakította.

A bitcoin árfolyama az elmúlt 24 órában 5,3 százalékkal került lejjebb, a jegyzés pedig már távolodik a 60 000 dolláros szinttől, ami az idei év legmeghatározóbb támaszszintje volt az előző hónapokban.

Az ethereum jegyzése 5,4 százalékkal került lejjebb,

míg a kisebb kapitalizációjú kriptoeszközök közül a solana 6,4, cardano 7,1, a BNB jegyzése 7,4, a bitcoin cashé pedig 8,4 százalékos mínuszban van, míg a dogecoin árfolyama már 10 százalékkal került lejjebb.

Az esés azután kezdődött a kriptopiacon, hogy az amerikai spot BTC ETF-ek ötnapos beáramlási sorozatot szakítottak meg, és kedden 13 millió dollárnyi kiáramlást regisztráltak. Aggodalomra adott okot továbbá a bedőlt Mt. Gox kriptotőzsde eddig befagyasztott eszközeinek kiutalása, ami tovább növelte az eladási nyomást. A durván 9 milliárd dollár összegű kiutalás a tervek szerint ezen a héten fog megtörténni, viszont a pontos ütemezés jelenleg nem ismert, ami további bizonytalansági faktort jelent. Az összképet ráadásul az is jócskán rontja, hogy amíg a kriptoeszközök mínuszban vannak, addig a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások felerősödésének hatására jelentősen gyengül a dollár, melynek hatására a tőzsdék is új csúcsra kapaszkodtak, emellett pedig a nemesfémek is nagy raliba kezdtek.

A címlapkép illusztráció.

