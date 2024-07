Változások jönnek a 4iG felsővezetésében

Új felsővezetőket jelentett be a 4iG, a vállalatcsoportnál zajló transzformációs program következő állomásaként. A változások egyaránt érintik a cégcsoport, valamint a távközlési kereskedelmi és infrastruktúra vállalatok irányítását is. Az új vezetők feladata az új struktúrához alakított vállalatok szervezeti felépítésének kialakítása, az üzleti folyamatok összehangolása, valamint a jövőbeli fejlődési stratégia meghatározása lesz. A vállalatcsoport ezzel párhuzamosan kibővíti a cégcsoport legfelsőbb vezetését, melynek célja új befektetési és üzleti területek feltárása, illetve a 4iG nemzetközi jelenlétének növelése a távközlési, infrastruktúra és technológiai szektorokban – áll a vállalat közleményében.

Tábori Tamás csatlakozik a 4iG Csoport felsővezetéséhez és távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettesként elsődleges feladata a távközlési üzletág stratégiájának kidolgozása, megvalósítása és felülvizsgálata, valamint a nemzetközi távközlési leányvállalatok működésének szakmai felügyelete lesz. Új szerepkörében Tábori Tamás állandó tagja a cégcsoport elnökének munkáját támogató szakmai kabinetnek is. A több mint 16 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkező szakember 2022-ben érkezett a cégcsoporthoz és a DIGI vezérigazgatói feladatai mellett, a Vodafone Magyarország lakossági üzletágát is irányította. Korábban a Magyar Telekomnál a B2C szegmensért felelős Tribe Lead-ként, és a T-Systems vezérigazgatói tanácsadójaként dolgozott SoHo/SME területen. Ez megelőzően 12 évig dolgozott a Vodafone Magyarországnál, ahol különböző felsővezetői pozíciókat töltött be a lakossági és a nagykereskedelmi területeken.

Kis Albertet a 4iG Csoport nagykereskedelmi és infrastruktúra vezetőjének nevezték ki. Új feladatkörében közvetlenül a vállalatcsoport elnökének stábjában és az elnök irányítása alatt dolgozik. Felügyeli az infrastruktúra területhez kapcsolódó nemzetközi üzleti projekteket, továbbá az infrastruktúra-fejlesztések és nagykereskedelmi partnerségek területén az új nemzetközi üzleti lehetőségek felkutatásáért felel. Kis Albert pályáját a HungaroDigitelnél kezdte, ezt követően a Novacomnál és a Pantelnél műszaki vezetőként, majd műszaki igazgatóként dolgozott. 2009-től az Invitel International, majd a Turk Telekom International műszaki vezérigazgató-helyetteseként és igazgatósági tagjaként a műszaki, IT és operáció területeket vezette. Hét évvel ezelőtt csatlakozott a 4iG Csoporthoz tartozó Invitechhez, ahol hálózat- és infrastruktúrafejlesztési igazgatóként, 2018 májusa óta pedig az Invitech nagykereskedelmi és hálózatfejlesztési vezérigazgató-helyetteseként dolgozott.

Mohamed Sherif Elsayad, a Csoport üzletfejlesztési és innovációs vezetőjeként folytatja cégcsoporton belüli pályafutását, az elnöki stáb tagjaként és az elnök közvetlen irányítása alatt látja el feladatait. Munkaköréhez tartozik a csoport terjeszkedését szolgáló hazai- és nemzetközi üzleti, valamint innovációs lehetőségek felkutatása, illetve kidolgozása. Kis Alberttel együttműködve pedig a jövőben olyan új nemzetközi projektek elindításán dolgozik, melyek kiemelten magas növekedési potenciállal rendelkeznek a nyugat-balkáni régióban, a Közel-Keleten, illetve az észak-afrikai régióban. A 4iG Csoport nemzetközi kereskedelmi tevékenységének támogatása mellett feladatai a csoport márkáira is kiterjednek. Mohamed ElSayad 2023 szeptemberében csatlakozott a 4iG Csoporthoz. Ezt megelőzően öt évig a Yettel Magyarország kereskedelmi igazgatói pozícióját töltötte be. 2015 és 2018 között a Magyar Telekom lakossági termékekért felelős marketing igazgatója volt. Magyarországi pályafutását megelőzően a szakember nyolc évig dolgozott marketing területen a dubai távközlési szolgáltatóvállalatnál, a Du-nál.

A 4iG Csoport 2023. novemberében jelentette be transzformációs programját, amelynek alapja a nemzetközi telekommunikációs piacon alkalmazott strukturális szeparáció, amellyel a 4iG távközlési vállalatait üzleti-kereskedelmi, valamint infrastruktúra vállalatokká alakítja, majd a szétválasztott funkcióknak megfelelően integrálja azok működését. A cégcsoport igazgatósága a program következő szakaszába érve megkezdte az új struktúrában működő vállalatok felsővezetésének kialakítását is.

A transzformációs folyamatok lezárásáig a csoport távközlési vállalataiból, azaz a DIGI-ből, az Invitechből, az Antenna Hungáriából, valamint a Vodafone-ból ideiglenesen létrehozott hazai távközlési kereskedelmi vállalatokat Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója irányítja. Így a folyamatban lévő társasági szétválások jogi feltételeinek teljesülésével Bányai Tamás veszi át ezen kereskedelmi vállalatok vezérigazgatói feladatait a korábbi vezetőktől. A szeparáció következő fázisában, a kereskedelmi vállalatok a ONE márkanév alatt egyesülnek, az így létrejövő új távközlési nagyvállalat vezérigazgatója Bányai Tamás lesz. Bányai 2023-ban csatlakozott a 4iG Csoporthoz, tavaly szeptember óta a Vodafone Magyarország vezérigazgatója. Pályafutását 1999-ben, a Vodafone Magyarországnál kezdte, ahol vezetőként a kereskedelmi területen dolgozott, majd 2014-ben a Vodafone Málta lakossági üzletágának igazgatója lett. A társaság értékesítését követően létrejövő Epic Malta távközlési vállalat vezérigazgatójaként dolgozott egészen tavalyi hazatéréséig.

A transzformációs folyamatok lezárásáig a csoport távközlési vállalataiból kiváló infrastruktúra vállalatok menedzsmentje is átalakul. A folyamatban lévő társasági szétválások jogi feltételeinek teljesülésével ezen vállalatok igazgatósági elnöke Kis Albert, a 4iG Csoport nagykereskedelmi és infrastruktúra vezetője lesz. A társaságokat vezérigazgatóként pedig Papp-Gerlei Gyöngyvér irányítja a jövőben. Feladata a társaságok összehangolt működésének biztosítása lesz az integrációs folyamatban, felkészítve az infrastruktúra cégeket a jövő évtől megvalósuló integrált működésre. Papp-Gerlei Gyöngyvér több mint 20 éves értékesítési és menedzsment tapasztalattal rendelkezik. 2024 február óta az Antenna Hungária Zrt. vezérigazgatója, ezt megelőzően a társaság vezérigazgató-helyettese és kereskedelmi igazgatója volt. Fontos szerepet töltött be DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-nél, ahol megbízott ügyvezető igazgatóként dolgozott. Pályafutása során 15 évet töltött az Invitel Távközlési Zrt.-nél, illetve jogelőd cégeinél, továbbá dolgozott a Canon Hungária Kft.-nél, ahol a magyarországi értékesítési csapatot vezette.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László