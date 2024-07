Csúnya esésből kezd felállni a bitcoin

A péntek reggeli 54 ezer dollár alatti szintekről estére 57 ezer dollár közelébe visszahúzták a bitcoint, így a napközbeni csúnya esésből kezd felállni a leginkább figyelt kriptoeszköz, ami a többieket is húzza magával felfelé.

Amint reggel megírtuk: legalább három főbb hatás (Mt. Gox, német tranzakciók, technikai szintek elesése) miatt jelentős esés alakult ki a bitcoin piacán a hajnali órákig, az elmúlt heteket tekintve pedig már 25% feletti volt a korrekció mértéke.

A bitcoin árfolyama átmenetileg 54 ezer dollár alatt is járt többször a nap során, aztán a déli óráktól elkezdték megvenni, így most 56700 dollár körül jár. Amint az alábbi ábra érzékelteti: a mai napos gyertya nagy kanócot mutat, ami egy közelgő fordulat előjele is lehet.

A bitcoin napon belüli fordulatával párhuzamosan a nagyobb kapitalizációjú kripto eszközöket is elkezdték visszahúzni, az ether már 3000 dollár közelében jár, a Solana esetén pedig már meg is történt ma a fordulat, 135 dollár közelébe ugrott.

