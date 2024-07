Megjött a hét legjobban várt adata, mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Nagy csapkodást láthatunk a tőzsdéken a munkaerőpiaci adatok közlését követően, ami nem is meglepő, hiszen igencsak felemás számok érkeztek, amíg a vártnál több új munkahely jött létre Amerikában júniusban, addig a munkanélküliség némiképp emelkedett. Ennek hatására különösen a dollár piacán láthatunk nagyobb fel- és leszúrásokat, de az aranyban is nagy most a volatilitás: