Újabb pofon a kriptopiacnak: miért zuhant megint a bitcoin?

Tovább folytatódik az esés a kriptopiacon, a bitcoin és az ethereum árfolyama is február óta nem látott mélyponton van jelenleg. A bitcoin árfolyama több mint 25, míg az ethereum jegyzése közel 30 százalékot esett már a május végi csúcs elérése óta.

A Whale Wire szerint a mostani esés által kiváltott likvidálások a második legnagyobb ilyen eseményt jelentették a bitcoin teljes történetében, közvetlenül az FTX 2022 novemberi összeomlása után. Eközben az opciós piaci open interest - vagyis a le nem zárt határidős ügyletek mérőszáma – 12 százalékkal csökkent, ami azt jelzi, hogy a pénz elhagyja a piacot - írja a Coindesk.

JUST IN: On-chain data confirms this is the second-largest liquidation event in 's entire history, right after the collapse in November 2022.This comes amidst news that Germany is selling $3.5B worth of seized , and Mt. Gox begins paying back $8.5B to #Bitcoin