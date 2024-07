A végén kapcsoltak rá az amerikai tőzsdék - Közben elképesztő, amit a Tesla művel

A szerdai kereskedésben is emelkedni tud a Tesla árfolyama, már 1,6%-os pluszban járnak az amerikai elektromos autókat gyártó vállalat részvényei. Ez már sorozatban a 11. olyan kereskedési nap, amikor emelkedni tud az árfolyama.

Az árfolyamemelkedést a vártnál jobb modellkiszállítási számok indították el, majd megtámasztották a magasabb akkumulátor-termékkel kapcsolatos eladási hírek, és az augusztus 8-ára bejelentett robottaxi esemény is lendített az árfolyamon.

Közben a Wall Street elemzői is megtették a magukat - számol be a Barron's. Július 2. óta, amikor is megérkeztek a vártnál jobb autószállítási számok, legalább 8 alkalommal emelték meg a Teslára vonatkozó célárfolyamot.

Pár nap leforgása alatt a Tesla árfolyama 35%-ot szárnyalt.

tavaly október óta nem látott magasságokba emelkedett vissza.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy egyes befektetők már kongatják a vészharangokat.

