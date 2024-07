Pörgős időszak jön a tőzsdéken, most kell résen lenni

A bankszektorra irányul a következő napokban a befektetői társadalom figyelme, hiszen szokásos módon az amerikai nagybankok indítják el az amerikai gyorsjelentési szezont. A várakozások nincsenek magasan, sőt, átlagban 10 százalékos profitcsökkenéssel számolnak az elemzők az S&P 500-ban szereplő bankok esetében. Ezzel szemben viszont a teljes S&P 500-at nézve kifejezetten erős negyedévre lehet számítani, hiszen a becslések alapján több mint két éve nőtt utoljára akkorát az indextagok profitja, mint most.

A bankoké a főszerep a következő napokban

A héten ismét elindul a gyorsjelentési szezon, amikor a világ legnagyobb vállalatai közzéteszik az előző három hónap számait és ezzel beszámolnak teljesítményükről. Ahogy azt már megszokhattuk, a jelentési szezon elején most is az amerikai nagybanké lesz a főszerep, pénteken többek között a Citigroup, a Wells Fargo, és a JP Morgan is jelent, bár a fogyasztói szektorból is érkeznek számok már ma is (Pepsi, Conagra Brands). A három említett bank kivétel nélkül megverte az első negyedévben a profitvárakozásokat, bár az azt megelőző negyedévhez képest a kamatbevételek csökkenéséről számoltak be.

A jövő hét eleje aztán ismét a pénzügyi szektor számaival folytatódik, hétfőn a Goldman Sachs, a BlackRock számai jönnek, majd a főszerep még kedden is pénzügyi szektoré marad, hiszen a Morgan Stanley és a Bank of America is ekkor jelent. A hét hátralévő részében már több szektorból is jönnek jelentések, beleértve többek között az egészégügyi, technológiai, és az energetikai ágazatot.

Bár a várakozások megverésével még okozhatnak pozitív hangulatot a piacon a bankok, de ettől függetlenül alapvetően csökkenő eredményekre lehet tőlük számítani. A FactSet szerint a bankok profitja 10 százalékot eshet az egy évvel korábbihoz képest,

így a pénzügyi szektoron belül a leggyengébb teljesítményt tehetik le az asztalra.

A teljes pénzügyi szektor profitja várhatóan 4,3 százalékkal nőhet a második negyedévben, ami a 7. legmagasabb az S&P 500 11 szektorából. A profitnövekedés elsősorban a biztosítóknak és a tőkepiaci ágazatnak köszönhető, előbbi 31, utóbbi 23 százalékkal növelheti profitját.

Ha a bankszektort nem vennénk figyelembe, a pénzügyi szektor becsült profitnövekedési rátája 4,3 százalékról 14,8 százalékra emelkedne.

Mire számíthatunk még?

A FactSet által összegyűjtött adatok alapján 8,8 százalékkal nőhet az S&P 500 vállalatainak egy részvényre jutó eredménye (EPS) a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest. Ha ez megvalósul, az 2022 első negyedéve óta a legmagasabb növekedési ütemet jelentené.

Érdemes megjegyezni, hogy az elemzők ugyan az első negyedév vége óta visszavágták várakozásaikat, hiszen március 31-én még 9,1 százalékos profitnövekedéssel számoltak,

a kilátások negatív irányba való eltolódás valójában mérsékeltebb volt az átlagosnál.

A második negyedévre vonatkozó EPS várakozás 0,5 százalékkal csökkent (59,22 dollárról 58,94 dollárra) március 31. és június 30. között. Egy átlagos negyedévben az elemzők általában a negyedév során csökkentik az eredményvárakozásokat, az elmúlt öt év során (20 negyedév), az EPS-becslések átlagos csökkenése egy negyedév során 3,4 százalék volt.

Az elemzők elsősorban az iparvállalatokra, a alapanyaggyártókra, és a nem-ciklikus fogyasztói szektorban tevékenykedő cégekre lettek pesszimistábbak, míg a ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó cégekre, a kommunikációs szolgáltatásokban tevékenykedő vállalatokra, és az energetikai cégekre emelték profitvárakozásaikat.

Amíg az egy részvényre jutó eredményekben 8,8 százalékos növekedést vár a piac, addig a bevételek növekedése ennél lassabb lehet, mindössze 5,8 százalék. A bevételekkel kapcsolatban azonban a második negyedév eleje és vége között a profitokkal ellentétben optimistábbak lettek az elemzők.

Ez főleg az energiacégeknél látszik, ahol több mint dupla akkora növekedést várnak, mint bő három hónappal ezelőtt.

A S&P 500 12 havi előre tekintő P/E rátája 21,2-es, ami az 5 éves (19,3) és a 10 éves (17,9) átlag felett van, vagyis magasabban van árazva az index, mint amelyet az elmúlt években megszokhattunk. Ebben jelentős szerep van annak, hogy az indexben jelentős súlyozással szereplő technológiai vállalatok árazása is kifejezetten magas (30,9), ha az elmúlt 5, illetve 10 évhez viszonyítjuk.

Az S&P 500 szektorainak árfolyamváltozását megvizsgálva látszik a felülreprezentált technológiai szektor torzító hatása (főleg a mesterséges intelligencia sztori miatt), hiszen ugyan az S&P 500 18,1 százalékot emelkedett év eleje óta, ezt a teljesítményt nagyon erős húzza a két vezető szektor.

Ezzel szemben a többi 9 szektor nem, hogy mérsékelten, hanem igen jelentősen alulteljesítő a benchmark indexhez képest.

