Ugrik a Tesla részvénye

Emelkedést láthatunk az amerikai tőzsdéken, elsősorban a hétvégi eseményeket emészthetik a befektetők: egyelőre úgy néz ki, hogy kisebb löketet adott a hangulatnak a Donald Trumpot ért, de szerencsésen túlélt merénylet. A legjelentősebb részvények közül a Tesla ugrott a legnagyobbat.

Pozitív felütéssel indult a kereskedés a tengerentúli tőzsdéken, a Dow Jones 0,4 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett.

Az egyik legfontosabb amerikai részvényindex, a Dow Jones komponensei között a következő elmozdulások láthatók. A nyitás után jól teljesít a Caterpillar és Apple részvénye, míg a lista végén a Nike és a Home Depot papírja található.

Dow részvények mai árfolyamváltozása

A legismertebb amerikai technológiai vállalatokat tömörítő

Magnificent Seven részvények közül messze a legjobban ma a Tesla teljesít,

míg a lista végén a Nvidia található. Elon Musk többször is kifejezte már, hogy Trumpot részesíti előnyben a novemberi elnökválasztáson, ezt most, az elnökjelöltet ért merészlet után is hangsúlyozta, vélhetően ezért is emelkedik nagyot a Tesla részvénye.

Magnificent Sevent részvények mai árfolyamváltozása

