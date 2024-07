Hőségriadó: 10 ezer vonat késett, 500 el sem indult

Tíz nap alatt 10 ezernél is több vonat késett, csaknem 500 pedig el sem indult – tudta meg az rtl.hu . Hiába szerette volna a MÁV, a hőségriadóban sem csökkent az utasszám.

Július 5-e és 15-e között, vagyis a hőségriadó első 10 napjában több mint 35 ezer járat indult el, több mint 70 százalékuk pontosan vagy 6 percnél kisebb késéssel közlekedett – közölte a MÁV kommunikációs igazgatósága.

A 35 ezer járat 30 százaléka késett, vagyis 10 500 esetben nem értek pontosan célba az utasok. A vonatok 1,6 százaléka maradt el, vagy pótolták busszal, ez 560 vonatot jelent, 73 esetben lehetett buszozni helyette, 487 vonat pedig egyszerűen kimaradt.

Bár a MÁV a légkondicionálissal való gyenge ellátottságra hivatkozva azt kérte, hogy ha valaki nem bírja a meleget, akkor inkább halassza el az utazását, az utasszám nem csökkent. A Volánbusz balatoni, valamint Hatvan-Gyöngyös-Eger és a főváros közötti járatain még nőtt is.

„A hőtágulás hatására a vágányokban káros anyagfeszültség keletkezik az időszakos karbantartások mellett is. Amennyiben ennek előjelei mutatkoznak, a vasúttársaság a biztonságos vonatközlekedtetés érdekében sebességkorlátozást vezethet be” – fogalmazott a MÁV a lapnak, hozzátéve, hogy a nagy meleg hatására a felsővezetékek is megnyúlnak, így növekszik a felsővezeték-szakadás, áramszedőtörés vagy -sérülés kockázata is.

